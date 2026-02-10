La Juventus continua a far sentire la propria voce, ma lo fa con discrezione e senza clamore mediatico. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio, maturato al termine di una gara intensa e ricca di episodi discussi, il club bianconero ha deciso di manifestare il proprio disappunto all’Aia per alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti. Nessuna polemica pubblica, nessuna dichiarazione sopra le righe: la linea scelta dalla società è quella del confronto diretto, con l’obiettivo di ottenere maggiore attenzione in una fase cruciale della stagione, in cui la Juventus è pienamente coinvolta nella lotta per un posto in Champions League.

Il confronto con l’Aia e gli episodi contestati

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune scelte arbitrali che hanno inciso sul recente cammino della squadra. L’episodio che ha fatto scattare il confronto riguarda il presunto calcio di rigore non assegnato contro la Lazio per un fallo di Gila su Cabal, giudicato non punibile dall’arbitro e dal Var. Un episodio che, secondo la Juventus, avrebbe meritato quantomeno una revisione più approfondita, considerando il momento della partita e l’importanza della posta in palio.

La posizione del club resta coerente con quanto già visto in altre circostanze. Anche dopo il rigore assegnato contro Bremer nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, la società aveva scelto di non alimentare polemiche pubbliche, preferendo mantenere un profilo istituzionale.

Tuttavia, il malcontento si è accumulato nel tempo, includendo anche episodi del girone d’andata che non sono stati dimenticati. Tra questi, lo step on foot di Gila su Conceicao sempre contro la Lazio e il rigore concesso al Verona alla quarta giornata di campionato, decisioni che avevano già sollevato dubbi e perplessità nell’ambiente juventino.

La richiesta della Juventus vorrebbe maggiore uniformità di giudizio e più attenzione nelle valutazioni, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni punto può risultare determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Testa al campo: Inter e Galatasaray nel mirino

Mentre la società si muove fuori dal campo, la squadra resta concentrata sul lavoro quotidiano e sulla preparazione dei prossimi impegni.

Il calendario propone subito una sfida di altissimo livello: il 14 febbraio la Juventus affronterà l’Inter in un match che può pesare in maniera significativa sulla classifica e sulle ambizioni europee. Una gara che richiederà intensità, lucidità e soprattutto maggiore concretezza sotto porta.

Subito dopo, i bianconeri saranno chiamati a un altro appuntamento fondamentale, l’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Un doppio confronto europeo che rappresenta un banco di prova importante per il gruppo di Spalletti, deciso a migliorare soprattutto la fase offensiva. La Juventus, infatti, continua a creare molte occasioni, ma il numero di gol realizzati resta inferiore rispetto al potenziale espresso.

Contro la Lazio, la squadra ha dimostrato carattere rimontando due gol di svantaggio, ma il pareggio finale ha lasciato l’amaro in bocca. La sensazione è che la Juventus avrebbe potuto fare di più in zona gol e portare a casa una vittoria pesante. Proprio da qui ripartirà il lavoro dello staff tecnico, con l’obiettivo di aumentare cinismo ed efficacia nelle prossime sfide decisive.