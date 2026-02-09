Domenica 8 febbraio, nel turno di Serie A alle 20:45 si è giocata Juve-Lazio. La squadra allenata da Luciano Spalletti è riuscita a pareggiare per 2-2 all'ultimo secondo, ma a spaccare il web sono le doti tecniche del portiere Michele Di Gregorio. Sul web infatti, diversi tifosi hanno accusato il loro primo difensore di non essere stato abbastanza reattivo nelle uniche due occasioni da rete dei biancocelesti.

La partita è stata dominata dalla Juve, tanto che ha effettuato 34 tiri di cui 8 in porta; si segnala un possesso palla del 63% contro il 37% della Lazio e manca un rigore ai bianconeri.

Nonostante i dati siano questi, la S.S. Lazio è riuscita ad andare a segno sia al 47' del primo tempo con Pedro che alla ripresa con Isaksen.

Tifosi bianconeri su tutte le furie con Di Gregorio

Nel post partita diversi tifosi bianconeri hanno criticato il loro estremo difensore, sostenendo che Di Gregorio non abbia avuto particolare reattività al tiro di Isaksen: "Non può essere mai il titolare della Juventus". Un altro utente si è domandato con sarcasmo: "Come siamo passati da Buffon e Szczesny a Di Gregorio e Perin?". Un ulteriore tifoso bianconero ha commentato: "Mi auguro che in estate la dirigenza decida di acquistare un portiere degno della storia di questa squadra. Di Gregorio è bravo, ma spesso è inaffidabile".

Tra i vari utenti c'è chi ha paragonato il massimo difensore ad una sedia, poiché poco reattivo. Un tifoso ha così commentato le doti del portiere bianconero: "Di Gregorio è impresentabile, ma se qualcuno osa dire qualcosa viene criticato. Assurda la protezione nei confronti di questo portiere".

Tra i vari commenti c'è chi ha tirato in ballo anche alcuni giocatori della Juve: "Cambiaso, Locatelli e Di Gregorio vanno cacciati". Un altro utente ha invece cercato di spezzare una lancia a favore del portiere: "La Juve ha il peggior rapporto tra gol fatti e subiti. Di Gregorio non è certo l'unico responsabile, ma neanche un valore aggiunto". Un utente ha affermato: "Se la Lazio anziché Noslin e Dele-Bashiru avesse concretizzato le due occasioni da gol fallite, oggi avremmo preso 4 gol".

"Se Bremer non è in grande forma non riesce a mettere una pezza gli errori dei compagni, soprattutto Di Gregorio sul secondo goal fa un errore grave", ha invece commentato l'ex calciatore e ora commentatore Massimo Mauro.