La Juventus dopo tre settimane dall'inizio del Calciomercato non è riuscita ancora a definire acquisti per la prima squadra. Una strategia di mercato che potrebbe essere motivata da diversi fattori, come quello delle cessioni non ancora definite. La società bianconera spera di poter cedere i giocatori non considerati utili al progetto sportivo così da finanziare il mercato. Intanto il direttore sportivo Federico Cherubini avrebbe recentemente incontrato sia il Sassuolo che la Sampdoria per discutere di alcuni possibili rinforzi estivi della Juventus.

Con gli emiliani si è parlato di Locatelli, con i liguri di Damsgaard. Recentemente su Twitter il giornalista sportivo Paolo Paganini ha confermato un presunto incontro a Lerici fra Sampdoria e Juventus in cui si sarebbe parlato di Damsgaard e Bernardeschi. Fra le ipotesi avanzate dall'esperto di mercato ci sarebbe anche l'acquisto del danese da parte della società bianconera e il trasferimento in prestito del nazionale italiano in Liguria (con metà ingaggio pagato dalla Juventus). Tale indiscrezione è stata in parte smentita da alcuni giornali sportivi, secondo cui Damsgaard potrebbe partire solo per 30-35 milioni di euro.

Damsgaard potrebbe lasciare la Sampdoria per circa 35 milioni di euro

La Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare il centrocampista della nazionale della Danimarca e della Sampdoria Damsgaard. Protagonista di un grande Europeo, il 21enne avrebbe attirato l'interesse di molte società, fra queste anche quella bianconera.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro e qualora dovessero concretizzarsi determinate cessioni la Juventus potrebbe acquistare il giocatore, in quanto si adatterebbe alla perfezione in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Per quanto riguarda invece Bernardeschi, sembra improbabile che il nazionale italiano possa trasferirsi in Liguria.

L'ingaggio da 4 milioni di euro a stagione sarebbe insostenibile per la Sampdoria. Allo stesso tempo sembra improbabile che la Juventus paghi metà del suo stipendio qualora dovesse lasciare Torino in prestito.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questo momento è impegnata soprattutto nel rinforzare il centrocampo e meno nell'investire nel settore avanzato. Potrebbero arrivare due centrocampisti, uno sarebbe Locatelli, ma non è da scartare la possibilità che negli ultimi giorni di mercato possa esserci un ulteriore acquisto, magari a prezzo vantaggioso. Il profilo ideale potrebbe essere Miralem Pjanic. Di recente il direttore generale del Barcellona ha confermato che la società catalana sta lavorando per trovare una sistemazione al centrocampista per permettergli di giocare con continuità. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto in caso di cessione in prestito.