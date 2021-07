La Lega di Serie A nella giornata del 21 luglio si è riunita in videoconferenza: fra le altre cose i club del massimo campionato hanno discusso anche la possibilità di ridurre in futuro il numero di squadre partecipanti, da 20 squadre a 18. Circola anche l'ipotesi che possano essere introdotti playoff e playout.

Circola l'idea di ridurre il numero delle squadre

Fra gli argomenti della Lega di A del 21 luglio c'è stata la possibilità di ridurre il numero di squadre che militano nel massimo campionato italiano di calcio. Attualmente le squadre che partecipano alla Serie A sono 20 e l'idea proposta è quella di portare questo numero a 18, come avveniva in passato.

I top club di Serie A sarebbero quasi tutti d'accordo per ottenere una riduzione delle partecipanti al campionato, anche per ridurre il numero di partite da giocare e concentrarsi al meglio anche sulle competizioni europee. Mentre la maggioranza delle squadre "più piccole" per ora non sarebbero particolarmente convinte.

L'ultima volta in cui il campionato italiano è stato composto da 18 squadre è stato nella stagione 2003/2004.

Nuove modifiche dal 2024?

Nel caso in cui ci saranno effettivamente delle modifiche al format, esse entreranno in vigore solo a partire dalla stagione 2024/2025 per facilitare il cambiamento a tutti, trasformando così le tre stagioni che attualmente separano da quella data in una sorta "cuscinetto", per dare tempo alle squadre e al sistema di adeguarsi alle modifiche.

Peraltro le NOIF prevedono che non si possa modificare il format da una stagione all’altra.

Dal punto di vista dei diritti televisivi non dovrebbe invece cambiare nulla.

Uno dei problemi e dei dubbi più gettonati in queste ultime ore è soprattutto quello che riguarda il numero delle retrocessioni dalla Serie A e di conseguenza di promozioni dalla Serie B.

Fino al 2004, anno in cui le squadre partecipanti al campionato erano 18, le retrocessioni dalla Serie A erano quattro, a differenza di oggi che sono tre. Ma non è detto che, da questo punto di vista, si torni all'antico.

La Serie A valuterebbe pure l'introduzione dei playoff e dei playout

Da tempo la Lega sarebbe alla ricerca di un metodo per rendere più affascinante e più impronosticabile il campionato di Serie A: un torneo che dal 2002 a oggi è stato vinto solo da tre diverse squadre: Juventus, Milan e Inter.

L'eventuale scelta di inserire i playoff per lo scudetto troverebbe come principale sostenitore il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Il problema principale relativo all'introduzione dei playoff e dei playout riguarda soprattutto il numero di squadre che dovrebbero partecipare: si va da un numero minimo di quattro a uno massimo di otto squadre per i playoff, e non è escluso che possa essere previsto un massimo di punti di distacco per prendervi parte.

Per quanto riguarda i playout per la retrocessione, invece, bisognerebbe pure valutare se si vuole coinvolgere anche la Serie B, come avviene già da tempo in altri campionati (come in quello tedesco).