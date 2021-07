Sta per chiudersi a tutti gli effetti, dopo 26 anni, la sponsorizzazione di Pirelli all'Inter. La squadra nerazzurra, infatti, con molta probabilità (manca ancora l'annuncio ufficiale ma ormai sembra questione di giorni) quando scenderà in campo negli Stati Uniti per partecipare alla Florida Cup, sfoggerà la maglia scudettata sulla quale campeggerà il nuovo sponsor, Socios.com.

Si tratta di un'azienda impegnata nel settore della criptovaluta che, in base all'accordo stretto con l'Inter, verserà nelle casse del club milanese circa 20 milioni di euro all'anno.

Il club meneghino avrebbe preferito incassare 30 milioni, ma quasi certamente questa cifra verrà raggiunta con i 5 milioni più bonus garantiti da Lenovo (che già compare sul retro delle casacche) e con i soldi derivanti da un terzo sponsor (che al momento non è stato ancora trovato) che sarà posizionato su una delle maniche delle maglie.

Inter terza in Serie A per gli sponsor di maglia

L'intesa con Socios.com porterà l'Inter sul terzo gradino del podio per quanto riguarda gli introiti derivanti dagli sponsor principali di maglia. Al primo posto, in questa classifica economica, c'è la Juventus che incasserà 45 milioni di euro all'anno da Jeep fino alla stagione 2023/2024. Alle spalle dei bianconeri troviamo la Fiorentina che, con Mediacom del presidente Commisso, ha un'intesa sulla base di 25 milioni annuali.

L'Inter andrà a scalzare dalla terza posizione il Sassuolo, che guadagna da Mapei 18 milioni di euro all'anno. In quinta posizione si trova invece la Roma di Mourinho (12 milioni da DigitalBits), mentre la sesta piazza è occupata dal Milan (10 milioni da Emirates).

Tornando al campo, la Florida Cup - quadrangolare amichevole - vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnati domenica 25 luglio alle 18 ora locale (mezzanotte in Italia) al Camping World Stadium di Orlando contro l'Arsenal.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le due finali invece sono in programma per mercoledì 28 luglio: sempre alle 18 locali si disputerà l'incontro per il terzo e quarto posto tra le formazioni perdenti (l'altro match previsto è quello tra gli inglesi dell'Everton e i colombiani dei Millonarios), mentre la finale per decretare la vincitrice del torneo estivo si giocherà alle 20:30 statunitensi (le 2:30 italiane).

Terminata la tournée americana, l'Inter farà rientro in Italia dove comincerà la fase più intensa della preparazione estiva, quella che porterà i campioni d'Italia in carica a sabato 21 agosto alle 18:30, quando esordiranno in campionato, a San Siro, contro il Genoa di Davide Ballardini. La seconda giornata, invece, vedrà impegnati i nerazzurri a Verona venerdì 27 agosto alle 20:45.