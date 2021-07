La Juventus ha ripreso ufficialmente la preparazione estiva il 14 luglio. Dal giorno successivo la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri ha effettuato una doppia seduta d'allenamento. Nelle prossime settimane si aggregheranno gradualmente anche i nazionali che hanno partecipato alla Coppa America e all'Europeo. Intanto, mercoledì 14 luglio è stato sorteggiato il calendario per la stagione 2021-2022. Presente alla cerimonia per i sorteggi il vice presidente della Juventus Pavel Nedved, che ha parlato di diversi argomenti. Su tutti il ritorno di Massimiliano Allegri, pronto ad allenare nuovamente la formazione bianconera.

A tal riguardo Nedved ha dichiarato: "C'era una certa abitudine con Massimiliano Allegri per cinque anni, poi ci siamo distaccati per due anni ed è andato in vacanza, una piccola vacanza, ma ora è ritornato bello carico, l'ho visto con tutto il suo staff". Poi è stato affrontato il tema riguardante Cristiano Ronaldo ma anche quello relativo a Manuel Locatelli, possibile acquisto della Juventus durante il Calciomercato estivo.

'Aspettiamo Cristiano Ronaldo il 25 luglio'

"Cristiano Ronaldo è in vacanza, non abbiamo nessun riscontro dal suo agente sportivo che vuole andare via. Lo aspetteremo, il 25 luglio ritornerà alla Continassa". Queste le dichiarazioni di Pavel Nedved in riferimento alla punta portoghese.

Probabile quindi che anche la prossima stagione Cristiano Ronaldo giochi ancora nella Juventus. A proposito di mercato, non poteva mancare una domanda su Manuel Locatelli, possibile rinforzo per il centrocampo bianconero. Sul nazionale italiano Nedved ha dichiarato: "Abbiamo lasciato il ragazzo tranquillo durante l'Europeo, è del Sassuolo e ci sarà tempo per affrontare il discorso".

Il vice presidente della Juventus ha sottolineato inoltre che si è emozionato per la vittoria dell'Italia all' Europeo. Ha poi voluto parlare anche di Maurizio Sarri, diventato nuovo tecnico della Lazio.

Pavel Nedved su Maurizio Sarri

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha voluto parlare anche di Maurizio Sarri. Ha sottolineato di essere molto soddisfatto del lavoro portato avanti dal tecnico toscano nella stagione 2019-2020, anche perché è riuscito a vincere uno scudetto.

Ha poi aggiunto che si augura che possa trovarsi bene alla Lazio, come era successo a lui da giocatore. In merito ai festeggiamenti della squadra bianconera dopo il quarto posto ottenuto all'ultima giornata, Nedved ha dichiarato che per "come si era messa la stagione è stato un ottimo risultato".