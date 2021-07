La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe definire il primo acquisto del Calciomercato estivo: è atteso infatti il decisivo incontro con il Sassuolo per il centrocampista Manuel Locatelli. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus (circa 30 milioni di euro) e richiesta degli emiliani (circa 40 milioni). Una differenza importante che potrebbe anche non essere colmata, considerando che il Sassuolo non sarebbe disposto a concedere sconti. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che la trattativa salti.

Per questo la società bianconera valuta anche delle alternative al nazionale italiano.

Si è parlato di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare in prestito il Barcellona, ma anche di Corentin Tolisso, valutato circa 20 milioni di euro dal Bayern Monaco. Nelle ultime ore però si è ritornato a parlare di un possibile approdo di Houssem Aouar, centrocampista del Lione e che piace a diverse società. Non ci sarebbe solo la Juventus, ma anche Arsenal e Tottenham sul francese. Rispetto a Locatelli, Aouar ha una valutazione di mercato più bassa e potrebbe lasciare la società francese per circa 30 milioni di euro.

Aouar possibile acquisto in caso di mancato arrivo di Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, quindi, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Houssem Aouar qualora non dovesse arrivare Manuel Locatelli.

Il centrocampista del Lione vorrebbe fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe il trasferimento alla società bianconera. Anche l'Arsenal e il Tottenham però potrebbero presentare un'offerta per il giocatore. In particolar modo il direttore generale del Tottenham Fabio Paratici (ex dirigente bianconero) da tempo stima professionalmente Aouar.

Lo aveva provato a portare alla Juventus anche nello scorso calciomercato estivo. Non arrivò in bianconero per le richieste del Lione, che lo valutava circa 60 milioni di euro, ma a un anno di distanza, potrebbe lasciare la Francia per la metà.

Il mercato in uscita della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare alcune cessioni importanti durante il calciomercato estivo.

Si valutano infatti le partenze di Frabotta e Demiral (che sarebbero vicini all'Atalanta) e quella di Aaron Ramsey, che piace all'Arsenal.

Inoltre sarebbe in uscita anche Daniele Rugani, che potrebbe finire al Betis Siviglia.

Mentre fra i giocatori ritornati in prestito dopo la stagione 2020-2021 potrebbero rimanere in rosa Mattia De Sciglio (come alternativa a Danilo), Luca Pellegrini (come riserva di Alex Sandro) e Mattia Perin, come secondo portiere.