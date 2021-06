La nazionale italiana è pronta ad affrontare venerdì 2 luglio alle ore 21:00 il Belgio nei quarti di finale dell'Europeo. Una sfida importante e difficile per i giocatori di Roberto Mancini, che in caso di qualificazione alle semifinali sfideranno una fra Spagna e Svizzera. Nel match contro il Belgio il commissario tecnico della nazionale italiana dovrebbe recuperare non solo Giorgio Chiellini in difesa, ma anche Alessandro Florenzi. Mancini però, potrebbe preferire Di Lorenzo al giocatore della Roma, viste le qualità difensive del terzino del Napoli.

Dopo l'Europeo il classe 1991 reduce da una buona stagione in prestito al Paris Saint Germain dovrà decidere il suo futuro professionale. La Roma starebbe valutando la cessione e potrebbe cederlo per circa 13 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe definirsi una sfida di mercato fra Milan, Inter e Juventus per il giocatore, che piace anche per la sua duttilità. Florenzi infatti può giocare come terzino ma sa disimpegnarsi anche come mezzala d'inserimento.

Possibile sfida di mercato per Florenzi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Milan, Inter e Juventus potrebbero sfidarsi durante il Calciomercato estivo per l'acquisto di Alessandro Florenzi. La Roma sarebbe pronta a cederlo e lo valuta circa 13 milioni di euro.

Una somma evidentemente vantaggiosa, considerando il valore del giocatore. Attualmente la squadra che sembra maggiormente necessitare di un giocatore di fascia destra è l'Inter, che a breve dovrebbe ufficializzare la cessione a titolo definitivo di Hakimi al Paris Saint Germain. Il Milan invece valuta un'alternativa a Calabria sulla fascia destra.

In caso di arrivo di Florenzi però il titolare come terzino potrebbe diventare il nazionale italiano. La Juventus invece attualmente dispone di tre terzini destri: Danilo, Cuadrado e De Sciglio. Il colombiano però potrebbe essere spostato sulla trequarti, mentre per De Sciglio si parla di una sua possibile cessione in Inghilterra.

Di conseguenza l'arrivo di un terzino destro potrebbe essere utile al tecnico Allegri.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus in questo momento ha esigenze più importanti rispetto all'acquisto di un terzino destro. La società bianconera infatti deve necessariamente investire su un secondo portiere dopo l'addio di Buffon. Piacciono Salvatore Sirigu del Torino e Antonio Mirante, in scadenza di contratto con la Roma a fine giugno. Si valuta inoltre l'acquisto di Emil Audero della Sampdoria, che però ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. In tema cessioni Rugani potrebbe diventare un nuovo giocatore del Betis Siviglia.