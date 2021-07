La Juventus sta lavorando sul mercato non solo per definire i primi acquisti del Calciomercato estivo ma anche per cercare di alleggerire una rosa composta da quasi 30 giocatori. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Merih Demiral, Gianluca Frabotta, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. A proposito di difensori, potrebbero partire quindi ben due centrali. Demiral potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund per circa 30 milioni di euro, Rugani invece interesserebbe alla Lazio. Se così sarà, la Juventus potrebbe investire su almeno un difensore.

Sarà confermato in rosa Radu Dragusin, probabilmente però come quinto centrale. Il quarto potrebbe essere Kostas Manolas, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Paolo Bargiggia. In una recente intervista, il giornalista ha dichiarato: "Alla Juventus si è parlato di Manolas del Napoli". Secondo il giornalista sportivo, la società campana potrebbe cedere il difensore per circa 15 milioni di euro.

Manolas potrebbe lasciare il Napoli per circa 15 milioni di euro

"Con una buona offerta per Kostas Manolas la dirigenza campana andrebbe sul mercato a sostituirlo". Queste alcune delle parole di Bargiggia in riferimento al possibile addio di Manolas al Napoli. Il giornalista sportivo ha sottolineato che per 12-15 milioni potrebbe lasciare la società campana.

Con circa 15 milioni di euro il Napoli avrebbe la possibilità di trovare acquisti interessanti per la difesa, magari anche giovani di qualità. In questo modo i campani avrebbero modo pure di diminuire il monte ingaggi in quanto Manolas è uno dei giocatori che più guadagna al Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi profili per la difesa qualora dovessero partire sia Demiral che Rugani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questi giorni però la società bianconera lavora soprattutto per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Manuel Locatelli potrebbe essere il primo acquisto del calciomercato estivo. Se dovesse partire Aaron Ramsey potrebbe arrivare Miralem Pjanic. Il centrocampista sarebbe considerato cedibile del Barcellona e potrebbe lasciare la Spagna in prestito o a parametro zero.

Altri nomi che interesserebbero alla società bianconera sono Denis Zakaria e Isco. Per quanto riguarda il settore avanzato, dovrebbe arrivare una quarta punta. Il preferito sembra essere Kaio Jorge, che avrebbe già un'intesa con la società bianconera. Bisognerà trovarne una anche con il Santos, proprietaria del cartellino del brasiliano.