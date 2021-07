La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della Juventus si è rivelata ricca di spunti interessanti anche in tema Calciomercato. Il toscano ha confermato indirettamente la permanenza anche la prossima stagione di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Non ha voluto però parlare di mercato, evitando di rispondere a domande riguardanti Manuel Locatelli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, nei prossimi giorni è atteso un incontro fra Sassuolo e Juventus per provare a trovare un'intesa sul trasferimento del centrocampista in bianconero.

Locatelli però potrebbe non essere l'unico acquisto sulla mediana. La Juventus starebbe lavorando alla cessione di Aaron Ramsey: il gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Ci sarebbero Wolverhampton e Tottenham sul giocatore, con la Juventus che potrebbe guadagnare circa 16 milioni di euro da un sua eventuale partenza. Allo stesso tempo, la società bianconera andrebbe a risparmiare circa 7 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi. Al suo posto potrebbe arrivare il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic.

Pjanic potrebbe sostituire Ramsey alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe sostituire Aaron Ramsey con Miralem Pjanic. Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero, in quanto il tecnico Ronald Koeman non lo considera un giocatore importante e per questo avrebbe deciso di dichiararlo cedibile.

Potrebbe lasciare la società catalana a parametro zero, con gli spagnoli che andrebbero a risparmiare circa 8,5 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Nonostante l'interesse di Inter e Roma, il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi alla Juventus e potrebbe firmare un contratto per una stagione più opzione per la successiva.

Pjanic però dovrebbe ritoccarsi l'ingaggio che attualmente percepisce al Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare il settore avanzato. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto una quarta punta che vada ad aggiungersi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. La società bianconera non vorrebbe spendere molto sia di cartellino e che di ingaggio.

Potrebbe arrivare Kaio Jorge, in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021. Ci sarebbe già un'intesa su un pre-contratto fra il giocatore e la società bianconera. Bisognerà trovarne una anche con il Santos.