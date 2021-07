La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della Juventus ha visto la partecipazione anche del presidente della società bianconera Andrea Agnelli. Il massimo dirigente ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, parlando anche di mercato. Nello specifico uno degli argomenti trattati è stato quello del rinnovo di contratto di Giorgio Chiellini. Il presidente ha risposto in maniera decisa in merito alle indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile addio del difensore. Attualmente il giocatore è senza contratto e potrebbe firmare con qualsiasi club.

A smentire però l'addio di Chiellini è stato proprio il presidente della Juventus, che ha poi lanciato una frecciatina anche a quei giornalisti sportivi che hanno alimentato notizie sbagliate, a detta di Agnelli: "Su Chiellini mi divertite. Ci ho parlato io lunedì scorso, mi sembrava ridicolo interrompere le sue vacanze per firmare il contratto. Per Chiellini non è un problema".

Nei prossimi giorni potrebbero rinnovare il contratto Chiellini, Cuadrado e Dybala

Dalla settimana prossima Giorgio Chiellini potrebbe firmare un nuovo contratto con la Juventus. Probabile che possa essere un contratto di un anno anche se non è da scartare la possibilità di un'ulteriore stagione considerando che a dicembre 2022 ci saranno i mondiali in Qatar, quindi potrebbe essere l'ultima competizione importante con la nazionale italiana per il difensore.

Rimanendo in tema rinnovi di contratto, nei prossimi giorni potrebbe toccare anche a Cuadrado e Dybala prolungare la loro intesa contrattuale con la Juventus. Il colombiano dovrebbe allungare di un'altra stagione il contratto in scadenza a giugno 2022. L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun, invece, è arrivato a Torino e dopo la quarantena incontrerà la Juventus per definire l'eventuale prolungamento di contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'intesa potrebbe arrivare sulla base di 10 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa nei prossimi giorni anche per definire i primi acquisti del calciomercato estivo. Dovrebbero arrivare uno o due centrocampisti e una quarta punta.

Sarebbe atteso l'incontro con il Sassuolo per il trasferimento di Manuel Locatelli in bianconero. Oltre al nazionale italiano, potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic, che dovrebbe sostituire Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra, infatti piace al Wolverhampton e al Tottenham. Nel settore avanzato potrebbe essere acquistato Kaio Jorge, giocatore del Santos.