La Juventus la settimana prossima tornerà a lavorare con tutti i giocatori della rosa bianconera. Attualmente mancano il nazionale spagnolo Alvaro Morata e i nazionali italiani Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Proprio il classe 1997 è stato uno dei giocatori più chiacchierati in tema Calciomercato nelle ultime settimane. Dopo essere stato inserito nella formazione ideale degli Europei, in quanto decisivo dagli ottavi di finale in poi con la nazionale italiana, si è parlato di un interesse concreto di Manchester City e Chelsea, con la società londinese che avrebbe offerto 100 milioni di euro per il giocatore.

La Juventus lo avrebbe dichiarato incedibile. Di recente però, secondo la stampa inglese, anche il Liverpool avrebbe provato ad acquistare Federico Chiesa. Si è parlato di un'offerta di circa 100 milioni di euro (rifiutata dalla Juventus), ma anche di una sorta di scambio con un giocatore da scegliere fra il centrocampista Naby Keita, il difensore Matip, il centrocampista Shaqiri e la punta Roberto Firmino.

Possibile offerta del Liverpool per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dalla stampa inglese, il Liverpool sarebbe pronto ad offrire uno fra Keita, Matip, Shaqiri e Firmino più una somma cash per Federico Chiesa. Un'offerta che però non dovrebbe convincere la Juventus a cedere il nazionale italiano, che sarebbe incedibile per la società bianconera.

La crescita di Chiesa nell'ultima stagione è stata evidente e dunque il centrocampista sarà molto importante per la Juventus nella nuova stagione 2021-2022. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato che sarà importante migliorare la rosa a disposizione in quanto ci sono margini per crescere.

Ci sono tanti giovani che possono fare un ulteriore salto di qualità rispetto alla stagione 2020-2021. Fra questi anche Chiesa, che sarà molto importante per il tecnico toscano sia in un eventuale 4-2-3-1 come trequartista, che nel 4-3-3 nel tridente offensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe quindi confermare il settore avanzato della scorsa stagione anche in quella che sta per iniziare.

Dovrebbe però aggiungersi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Paulo Dybala, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa una quarta punta. Il preferito sembra essere Kaio Jorge, brasiliano 19enne del Santos che va in scadenza di contratto a dicembre 2021. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa su un pre-contratto con la società bianconera. Bisognerà però trovarne una anche il Santos, proprietaria del cartellino del brasiliano.