La Juventus dovrà fare un lavoro importante anche sulle cessioni durante il Calciomercato estivo. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe infatti circa 23 giocatori in rosa, che attualmente ne conta quasi 30. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Merih Demiral, Daniele Rugani, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. A confermare la possibile partenza del nazionale italiano è il giornalista sportivo Franco Melli. Ha infatti dichiarato che sarà ceduto, anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Il suo ingaggio da 4 milioni di euro a stagione non faciliterebbe una sua permanenza in bianconero.

Si è parlato di un possibile trasferimento in Inghilterra per Bernardeschi. In Italia invece fra le società interessate ci sarebbe l'Atalanta: secondo Melli potrebbe essere proprio la società bergamasca la destinazione del nazionale italiano. Ha infatti dichiarato: "Credo che Bernardeschi verrà ceduto, si parla tanto dei bergamaschi, magari i nerazzurri potrebbero dare un pezzo pregiato alla Juventus".

Il giocatore che potrebbe essere scambiato con Bernardeschi è Gosens

E a proposito di pezzo pregiato che potrebbe arrivare alla Juventus in cambio di Bernardeschi, il nome che piace molto alla società bianconera è Robin Gosens. Il nazionale italiano è valutato circa 16 milioni di euro, il tedesco intorno ai 40 milioni di euro.

Considerando che anche Frabotta potrebbe trasferirsi nell'Atalanta, potrebbe esserci un maxi scambio che porterebbe i due giocatori italiani a Bergamo e Gosens a Torino. Di recente anche il giornalista sportivo di Libero Lorenzini ha parlato di un possibile scambio di mercato fra Atalanta e Juventus. Non sarebbe però Bernardeschi a trasferirsi a Bergamo in questa possibile trattativa, ma il difensore centrale Merih Demiral: proprio il nazionale turco piace molto a Gasperini.

L'eventuale arrivo del difensore bianconero potrebbe concretizzarsi qualora Christian Romero dovesse lasciare l'Atalanta.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in questi giorni soprattutto per rinforzare il centrocampo. Inoltre il direttore sportivo Federico Cherubini sarà impegnato anche a risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022.

Già dalla settimana prossima potrebbe esserci un incontro con l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun per definire l'eventuale prolungamento contrattuale del giocatore. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Probabile che un'intesa possa raggiungersi sulla base di 10 milioni di euro a stagione con eventuale inserimento di bonus che porterebbero l'ingaggio stagionale a 12 milioni di euro.