Il Milan ha iniziato la stagione con l'ormai celebre ritiro a Milanello l'8 luglio e i rossoneri sono pronti a disputare la seconda partita stagionale, che si svolgerà sabato 24 luglio contro il Modena, allenato da Attilio Tesser. In origine nella stessa data doveva disputarsi l'amichevole con la Juventus, che in seguito è stata annullata per cause che sono ancora sconosciute. La partita si disputerà a Milanello a porte chiuse, dunque in assenza di pubblico, alle ore 17.00. Il match tra Milan e Modena sarà visibile sul canale tematico rossonero Milan Tv, ma anche sul canale Youtube ufficiale.

Tra i rossoneri potrebbero esserci dei cambi rispetto alla partita disputata contro la Pro Sesto e potrebbero riguardare specialmente il reparto offensivo visto che Pioli non sarebbe rimasto soddisfatto dalla prova di Leao. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, nella formazione rossonera dovrebbe trovare spazio anche Hauge dal primo minuto.

Milan-Modena: spazio per Hauge

Nella prima uscita i ragazzi di Stefano Pioli si sono dimostrati abbastanza pimpanti e hanno sconfitto la Pro Sesto col punteggio di 6-0. L’undici del Milan contro la società milanese è stato composta da Tatarusanu in porta, una linea difensiva a quattro formata da Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, protetta da un centrocampo a due con Bennacer e Tonali a supporto di Castillejo, Krunic, Maldini e Leao.

Tra i rossoneri ha destato qualche perplessità la prova di Rafael Leao, che Pioli ha impiegato come centravanti. L'attaccante portoghese sembrerebbe abbia 'indispettito' Pioli per le continue avventure sulla fascia sinistra, invece di rispettare i piani dell'allenatore che l'aveva schierato come centravanti.

Nella seconda amichevole stagionale contro il Modena, i rossoneri affronteranno la partita con una formazione totalmente rimaneggiata, poichè Maignan, Giroud, Rebic e Kjaer saranno a disposizione dal 26 luglio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Milan oltre al quartetto citato precedentemente, dovrà fare a meno anche di Calabria e Ibrahimovic alle prese con i loro rispettivi infortuni, oltre a Franck Kessie impegnato con la Costa D'Avorio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita sarà sicuramente un bel banco di prova per i tanti giocatori che sono in attesa di conoscere il proprio futuro.

Tra tutti c'è sicuramente il norvegese Hauge, il quale avrà la possibilità di dimostrare ancora una volta il suo valore, visto che, dopo essersi accomodato in panchina con la Pro Sesto, dovrebbe partire dal primo minuto sulla fascia sinistra. Il percorso inverso, invece, potrebbe riguardare Rafael Leao, il quale dopo una prestazione deludente potrebbe accomodarsi in panchina. Di seguito la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Daniel Maldini; Hauge.