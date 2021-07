La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti nelle prossime settimane. La società bianconera da quando è iniziata la sessione estiva non ha ancora effettuato acquisti per la prima squadra ma solo per il settore giovanile. Probabile però che già da fine luglio possano esserci novità importanti. Fra gli obiettivi di mercato c'è sempre Manuel Locatelli, il Sassuolo però chiede una somma superiore ai 40 milioni di euro. La Juventus invece sarebbe disposta ad offrire circa 30 milioni di euro e inserire una contropartita tecnica gradita agli emiliani.

Sono diversi i nomi che piacciono al Sassuolo, fra questi Dragusin, Fagioli e Rovella. Il nazionale under 21 italiano, da intesa stabilita fra i liguri e la Juventus, dovrebbe rimanere fino a giugno 2022 al Genoa ma la società bianconera ha la possibilità di riportarlo subito a Torino. Rovella però non sarà utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di Locatelli, almeno secondo il suo agente sportivo Beppe Riso.

'Rovella rimane al Genoa o va alla Juventus'

L'agente sportivo di Nicolò Rovella, Beppe Riso, ha parlato del suo assistito in una recente intervista: "Al momento stiamo facendo valutazioni. Sassuolo? Ma no, sono solo invenzioni di qualcuno. Nicolò o rimane al Genoa o va alla Juventus".

Di conseguenza rimarrebbero solo Dragusin o Fagioli come possibili contropartite da inserire nella trattativa per l'acquisto di Manuel Locatelli. Dei due però sembra avere più possibilità di lasciare Torino il difensore. Il centrocampista piace molto ad Allegri, che potrebbe decidere di confermarlo in prima squadra come alternativa dei titolari sulla mediana.

Nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità dell'inserimento di una percentuale di futura rivendita del 25% di Locatelli da girare eventualmente al Sassuolo. Potrebbe essere questa clausola a sbloccare la trattativa.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà risolvere nei prossimi giorni anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022.

Su tutte spiccano quelle di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese potrebbe rimanere a Torino fino alla scadenza del suo contratto, lasciando Torino a parametro alla fine della prossima stagione. Per quanto riguarda l'argentino, settimana prossima è atteso l'agente sportivo Jorge Antun. Sarebbe in programma l'incontro con la Juventus per cercare di trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, il giocatore potrebbe accettare un'offerta da circa 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.