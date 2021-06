Una ventina di gol in due stagioni giocando da esterno sinistro nell’Atalanta. E poi tanta corsa e prestazioni sempre eccellenti, così Robin Gosens è diventato l’uomo in più della Dea e adesso anche della Nazionale tedesca. La sfida contro il Portogallo lo ha fatto diventare l’eroe a sorpresa della Germania a Euro 2020.

Ogni partita che gioca spunta una nuova pretendente per lui, anche se la sua attuale società non arretra di un millimetro e anzi alza il muro. La richiesta di Percassi sarebbe sempre di almeno 40 milioni, non pochi soprattutto in tempo di pandemia.

I bilanci dei grandi club non sono in buone condizioni e così la cifra sembra essere un ostacolo difficile superare per tutti.

Barcellona e Juventus su Gosens

L’ultima squadra a chiedere informazioni sarebbe stata il Barcellona. I blaugrana vorrebbero portare Gosens alla corte di Koeman per blindare la fascia sinistra. Il colloquio però non sarebbe durato molto, l’Atalanta avrebbe chiesto 40 milioni e i blaugrana adesso starebbero pensando di inserire qualche contropartita per cercare di abbassare il prezzo. Ipotesi comunque non troppo gradita dalle parte di Bergamo.

Da molto tempo si parla del mancino tedesco anche in chiave Juventus. I bianconeri stanno cercando da un paio di anni un laterale sinistro che possa prendere il posto di Alex Sandro.

La richiesta di provare ad arrivare al tedesco sarebbe arrivata ai dirigenti direttamente da Massimiliano Allegri che stravede per il giocatore.

La strategia dell’Inter

In corsa per il giocatore della Dea ci sarebbe anche l’Inter, che oggi ha ufficializzato l’acquisto di Calhanoglu a parametro zero. La strategia dei nerazzurri è stata esposta oggi da alcuni media italiani.

La prima mossa sarebbe quella di vendere ad un prezzo alto Hakimi. L’esterno destro è al centro di una lotta a suon di milioni tra Paris Saint Germain e Chelsea. Nessuno però si è ancora avvicinato agli ottanta milioni richiesti da Marotta. I parigini sarebbero arrivati fino a 75 milioni che però ancora non basterebbero.

La cessione di Hakimi è necessaria per risanare il bilancio, ma una parte dei soldi in arrivo dal suo addio potrebbe anche essere reinvestito sul mercato.

La strategia dell’Inter sarebbe proprio quella di attingere dagli introiti derivanti dall’addio dell’ex Borussia Dortmund per formulare l’offerta da recapitare all’Atalanta per Gosens. Insomma l’eroe della Germania agli Europei è sulla bocca di tutti, Percassi non lo mollerà facilmente, e nel frattempo si gode l’ennesimo grande colpo dei suoi uomini mercato. Quattro anni fa il mancino è arrivato a Bergamo per meno di due milioni di euro, la plusvalenza sarebbe di livello assoluto.