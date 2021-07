Il Barcellona è una delle società che più si è rinforzata in questo Calciomercato estivo. I catalani hanno attinto al mercato dei parametri zero ingaggiando Memphis Depay (ex Lione) e Sergio Aguero (ex Manchester City). Il settore avanzato degli spagnoli vanta molti giocatori, dando per scontato anche il rinnovo contrattuale di Leo Messi. Attualmente l'argentino è senza contratto, essendo andato in scadenza il 30 giugno 2021. Non dovrebbero però esserci problemi sulla permanenza a Barcellona della punta che recentemente ha vinto la Coppa America con la nazionale sudamericana.

Tale abbondanza potrebbe portare ad alcune cessioni pesanti. I principali indiziati a lasciare il Barcellona sono due francesi: Griezmann e Dembélé. La punta titolare della nazionale di Deschamps potrebbe ritornare all'Atletico Madrid, mentre l'ex Borussia Dortmund starebbe valutando la possibilità di andare in scadenza a giugno 2022. Il Barcellona però non vorrebbe perderlo a parametro zero considerando l'investimento effettuato nel 2017 per acquistarlo. Di conseguenza, starebbe pensando di rinnovargli il contratto e poi di cederlo così da avere più forza economica in sede di trattativa di cessione.

Dembélé potrebbe rinnovare il contratto con il Barcellona e poi essere ceduto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona vorrebbe rinnovare il contratto di Dembèlè, in scadenza a giugno 2022.

Successivamente però il francese verrebbe ceduto. In questo modo i catalani avrebbero modo di chiedere una somma importante per il suo cartellino. D'altronde Dembélé è stato uno degli acquisti più onerosi del Barcellona degli ultimi anni. Sono stati spesi più di 100 milioni di euro, per questo lasciarlo partire a parametro zero sarebbe pesante dal punto di vista tecnico ed economico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus sarebbe una delle società interessate a Dembélé, ma attualmente sembra improbabile possa investire una somma notevole per il cartellino del giocatore. I bianconeri potrebbero valutare l'acquisto del giocatore solo se ci fosse la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero a giugno 2022.

Dembélé potrebbe decidere di lasciare a parametro zero il Barcellona nel 2022

Sembra anche difficile che la punta francese Dembélé accetti il rinnovo di contratto con il Barcellona, anche se i catalani dovessero accontentare le richieste del giocatore. D'altronde, alla fine della prossima stagione a contratto scaduto potrebbe valutare l'offerta migliore dal punto di vista tecnico ed economico. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà la situazione contrattuale della punta francese.