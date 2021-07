La Juventus nelle prime quattro settimane di Calciomercato non è stata molto attiva, almeno per quanto riguarda la prima squadra. Gli unici investimenti hanno riguardato la Primavera e l'Under 23 bianconera. Dall'Anderlecht è arrivato il centrocampista Boende e a breve potrebbero essere ufficializzati Muharemovic e Solberg. Per quanto riguarda la prima squadra, il direttore sportivo Cherubini continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, anche se ci sarebbe ancora distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del Sassuolo.

Sarà importante però dedicarsi alle cessioni, non solo per alleggerire una rosa di quasi 30 giocatori ma anche per finanziare eventuali investimenti di mercato oltre Locatelli. Potrebbe lasciare la società bianconera Demiral, che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro. A parlare del nazionale turco è stato il giornalista di Libero Tommaso Lorenzini. Intervistato da CMIT TV, il giornalista ha dichiarato che Demiral potrebbe finire all'Atalanta. In cambio Allegri avrebbe chiesto un giocatore che è stato protagonista anche all'Europeo, anche se Lorenzini non ha rivelato il nome.

Demiral potrebbe trasferirsi all'Atalanta

"Su Demiral si potrebbe aprire un capitolo Atalanta. Gasperini lo ha richiesto, è ideale per il suo calcio.

Una notizia che riguarda Demiral e un altro giocatore dell’Atalanta". Queste le dichiarazioni di Tommaso Lorenzini. Proseguendo la sua considerazione, il giornalista ha aggiunto: "Allegri lo avrebbe inserito nell'affare. Volete Demiral? Allora mi date... non faccio il nome ma posso dirvi che ha giocato l'Europeo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Possibile scambio Gosens-Demiral

Anche se Lorenzini non ha fatto il nome, il giocatore che Allegri avrebbe richiesto potrebbe essere Gosens, che da settimane è avvicinato alla Juventus. Fra l'altro l'Atalanta e la società bianconera sono in trattativa per il trasferimento di Frabotta. Il nazionale under 21 italiano andrebbe a fare l'alternativa sulla fascia sinistra.

La crescita di Maehle (è stato uno dei migliori della nazionale danese all'Europeo) potrebbe agevolare un'eventuale partenza di Gosens e l'eventuale scambio di mercato Gosens-Demiral sarebbe utile dal punto di vista tecnico sia all'Atalanta che alla Juventus. Allo stesso tempo garantirebbe una plusvalenza finanziaria ad entrambe le società, utile per il bilancio d'esercizio.