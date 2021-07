Dopo gli addii di Hakimi, Young e Dalbert, l'Inter ha bisogno di trovare dei validi sostituiti per le fasce.

Stando ad alcune indiscrezioni giornalistiche, il neoallenatore dell'Inter Simone Inzaghi avrebbe indicato Denzel Dumfries come l'esterno ideale per il proprio modulo.

Il laterale olandese non avrebbe una particolare intenzione di rimanere in Olanda al PSV Eindhoven e gradirebbe molto trasferirsi a Milano, per giocare con la maglia dell'Inter.

Il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe, in particolare, cercando di ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Le alternative valutate comunque dal club nerazzurro all'olandese sarebbero Serginho Dest del Barcellona e Davide Zappacosta del Chelsea.

Identikit del giocatore: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries è un giocatore olandese che milita attualmente in Eredivise nel PSV Eindhoven. Classe 1996, è alto 1,88 m e ricopre il ruolo di terzino destro: è nato e cresciuto in Olanda a Rotterdam, il padre è originario di Aruba, mentre la madre del Suriname. Si tratta di un terzino destro, abile sia in difesa che in proiezione offensiva.

Esordisce in Eredivise il 20 febbraio 2015 con la maglia dello Sparta Rotterdam contro l'Emmen. Nel 2017 si trasferisce all'Heerenveen, per poi finire nella stagione successiva al PSV Eindhoven, che ne acquista il cartellino.

Con il PSV esordisce in Eredivise in una partita contro l'Utrecht finita 4-0, con l'ultima rete siglata proprio da parte sua.

Fino ad ora, con la maglia del PSV Eindhoven - in tre stagioni - ha collezionato 89 presenze in campionato e segnato 13 gol. Tutte le sue buone prestazioni dell'ultimo anno lo hanno fatto finire sotto la lente d'ingrandimento dei maggiori club europei, tra cui appunto anche l'Inter.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inizialmente aveva scelto la Nazionale del paese di suo padre, ossia Aruba. Con essa gioca due partite contro il Guam dove trova anche una rete. Ma nel 2016 sceglie di ripartire dalle Nazionali giovanili dell'Olanda fino al 2018, anno in cui debutta in Nazionale maggiore nella partita vinta 3-0 contro la Germania.

Nel giugno 2021 rientra nella lista dei convocati orange per l'Europeo, competizione nella quale ha stupito gli addetti ai lavori.

Proprio ad Euro 2020 ha segnato la sua prima rete ufficiale in nazionale olandese (all'esordio contro l'Ucraina) e poi si è ripetuto nella partita successiva contro l'Austria.