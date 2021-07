Il Milan allenato da Stefano Pioli è pronto a iniziare la nuova stagione, nella quale tornerà a disputare la Champions League, provando a essere ancora protagonista in Serie A, dopo il secondo posto dello scorso anno. A proposito dei rossoneri non mancano le indiscrezioni di calciomercato.

Milan, arriva Giroud

Nella serata di questo giovedì 15 luglio è atteso all'aeroporto di Milano l'attaccante francese Olivier Giroud, che nella mattinata di domani 16 luglio dovrà svolgere le visite mediche del caso, per poi ripartire in vacanza e tornare tra le fila degli uomini di mister Pioli il 26 luglio.

Intanto al Milan è stato accostato da alcuni rumors Fodé Ballo-Touré, calciatore francese naturalizzato senegalese di origini maliane, difensore del Monaco. Così come si parla del possibile ritorno del centrocampista Bakayoko, lo scorso anno al Napoli che già in passato ha indossato la maglia rossonera.

Le mosse del mercato in entrata del Milan

Inoltre il Milan avrebbe mostrato interesse per il centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto. Il giocatore biancoceleste sarebbe da tempo in rottura con la società capitolina e a peggiorare la situazione c'è stata la sua assenza ingiustificata al ritiro della Lazio: solo ieri si è presentato ad Auronzo di Cadore. Con la Lazio l'iberico ha un contratto per altri 4 anni, ma sulla sua permanenza in biancoceleste sembra esserci qualche dubbio.

I rossoneri sarebbero pronti a offrire fino a 45 milioni o a offrire uno scambio alla pari con Leao. La Lazio invece vorrebbe soldi più il cartellino di Saalemaekers.

Intanto non sembrano esserci più dubbi o ostacoli per il ritorno del trequartista spagnolo Brahim Diaz in rossonero. Il Milan prenderà il giocatore in prestito dal Real Madrid per un anno senza diritto di riscatto.

Il fantasista spagnolo conosce bene l'ambiente milanista e gli schemi di Pioli con i meccanismi del suo 4-2-3-1.

Obiettivo Kaio Jorge, ma c'è molta concorrenza da battere

Dopo l'arrivo di Giroud, il Milan cercherà di assicurarsi anche un altro attaccante: si parla del classe 2002 Kaio Jorge. La società milanese ha da tempo grande interesse per il giovane giocatore il cui prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Ma sul giocatore classe 2002 ci sarebbe l'interesse anche di altre squadre italiane, in primis Napoli e Juventus.

Il talento brasiliano del Santos era balzato agli onori delle cronache di calciomercato quando a soli 18 anni era risultato determinante in Copa Libertadores segnando ben 5 goal. Nello scorso campionato, giocando sempre titolare, ha collezionato tre reti.