''L. Alberto è di umore nerissimo, ha deciso di voler andare via! Ritiene chiusa la sua parentesi in bianco-celeste. Accetterà di pagare la multa, ma ha detto a tare di voler andare al Milan''. È quanto dichiarato da Paolo Cericola tramite i microfoni di Radio Radio. Il calciatore ex Siviglia sarebbe intenzionato a lasciare la Lazio per intraprendere una nuova avventura. Il ragazzo si sta allenando a Formello dopo aver disertato il primo giorno di ritiro, ma non si sarebbero registrati colloqui con la società. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un confronto con il tecnico Maurizio Sarri per capire le intenzioni di entrambe le parti.

Luis Alberto interesserebbe al Milan

Secondo i rumor di mercato, il Milan sarebbe molto interessato al calciatore dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, che si è trasferito all'Inter durante le scorse settimane. La valutazione di Luis Alberto sarebbe di circa quarantacinque-cinquanta milioni di euro, ma i dirigenti milanesi avrebbero in mente di offrire anche delle contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche di Claudio Lotito. Nella trattativa potrebbe essere proposto sia il cartellino di Mattia Gabbia che quello di Samu Castillejo. Quest'ultimo, però, farebbe comodo anche ad alcuni club della Liga che potrebbero garantire circa sette milioni di euro ai rossoneri.

Un altro obiettivo di mercato per potenziare la trequarti sarebbe Nikola Vlasic dello CSKA Mosca.

Il cartellino del ragazzo sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, ma la società milanese vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per non sborsare l'intera somma durante questa sessione di mercato. Secondo gli ultimi aggiornamenti, nelle prossime settimane dovrebbero intensificarsi i contatti per comprendere la volontà del giocatore.

Il Psg vorrebbe anche Theo Hernandez

Dalla Francia sarebbero arrivate delle notizie che riguardano il futuro di Theo Hernandez. Il calciatore sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain, che ha da poco ufficializzato l'arrivo di Gianluigi Donnarumma. Il club transalpino avrebbe messo sul piatto un'offerta da quaranta milioni di euro.

La cifra sarebbe stata rifiutata dai dirigenti di Elliot, valuterebbero il calciatore più di cinquanta milioni di euro. Inoltre, la dirigenza non sarebbe disposta a privarsi dell'esplosivo terzino mancino, che si è messo in mostra durante la scorsa stagione mettendo a segno sette reti. Arriverebbero poi buone notizie dai dirigenti per quanto riguarda Franck Kessie che, nonostante le voci di mercato, dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Sulle sue tracce ci sarebbero Inter e Juventus.