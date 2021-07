La telenovela Franck Kessié in casa Milan potrebbe giungere presto ad una felice conclusione. Paolo Maldini e tutta la dirigenza rossonera si sarebbe convinta a non lasciare partire il mediano che è il perno fondamentale del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Nessun caso Donarumma o Calahnoglu quindi, questa volta la società avrebbe deciso di non perdere per nessun motivo il ventiquattrenne ex Atalanta.

Milan-Kessié: il riassunto della situazione

Prima di capire cosa sta succedendo in queste ore in Via Aldo Rossi, è necessario fare un passo indietro e ricapitolare cosa è successo negli ultimi giorni.

Gli addii di Donnraumma e Calhanoglu hanno acceso le attenzioni di tutti sui rinnovi dei contratti in scadenza nel 2022. La firma di Davide Calabria sarebbe molto vicina, quella di Simon Kjaer anche, ma il piatto forte è rappresentato da Kessié. Il centrocampista, con l'attuale contratto, potrebbe liberarsi a zero la prossima estate e i corteggiatori non mancano, soprattutto in Premier League.

Per questo, la trattativa per il prolungamento dell’intesa è entrata nel vivo nelle scorse settimane. I rapporti con l’entourage del giocatore sono buoni, ma l’accordo sulla cifra non c’è. La richiesta degli agenti è di 6 milioni a stagione, la prima dei rossoneri non supererebbe i 4,5 miloni.

Kessié dovrebbe rinnovare, per la felicità di Pioli

Questa la situazione fino a pochissimo tempo fa, ma adesso le cose sarebbero pronte a cambiare. Paolo Maldini sarebbe pronto ad accontentare il giocatore con una maxi offerta. Secondo i rumors di mercato sarebbe pronta una proposta da 5,5 o 6 milioni di euro a stagione che coinciderebbe perfettamente con le richiesta di Kessié.

L’accelerata potrebbe rendere la questione molto più semplice del previsto e avvicinare la possibile data della firma del giocatore.

La svolta della dirigenza del Milan farà sicuramente felice Stefano Pioli che ha nel giocatore della Costa D’Avorio il suo uomo in più nel cuore del campo. Kessié attacca, difende, palleggia, segna e confeziona assist ed è quindi lo scudiero perfetto del regista Bennacer.

Per questo l’allenatore avrebbe chiesto alla società non solo di riuscire a trattenere l'ex Atalanta, ma anche di fargli firmare il rinnovo entro la fine dell’estate. Il motivo è semplice: la prossima stagione sarà molto impegnativa con il campionato e il ritorno in Champions, la priorità del mister è quella di avere tutta la rosa concentrata solo sul campo e non su quello che potrà succedere in futuro. Con la maxi offerta e le richieste del giocatore accontentate molto probabilmente la telenovela si chiuderà nei tempi auspicati da Pioli e da tutti i tifosi del Milan.