In questi giorni, si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo. Tutto lascia intendere che CR7 possa restare a Torino come ha spiegato anche il vice presidente della Juventus Pavel Nedved. Il dirigente, in occasione della presentazione dei calendari di Serie A, ha sottolineato che non è arrivato nessun segnale di addio da parte dell'entourage del portoghese. Ma poco fa, Cristiano Ronaldo ha postato una foto su Instagram, che lo ritrae mentre guarda un auto di lusso e la didascalia è la seguente: "Il giorno della decisione". Questo messaggio social ha messo in ansia i tifosi della Juventus che pensano che possa essere un indizio di mercato.

Oppure questo potrebbe significare che per Cristiano Ronaldo questo è il giorno in cui ha deciso di ampliare il suo parco macchine. Il messaggio di CR7 è criptico e le interpretazioni possono essere molteplici.

Allegri aspetta Ronaldo

In attesa di capire se quello di Cristiano Ronaldo è un messaggio di mercato oppure no. La Juventus continua a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, però, attende il ritorno di CR7 che è previsto per il 25 luglio. Dunque, in settimana probabilmente si sciolgeranno definitivamente le riserve sul futuro di Cristiano Ronaldo. Inoltre, nei giorni scorsi si è anche parlato di un possibile rinnovo di contratto con la Juventus per CR7. Adesso non resta che attendere l'incotro che dovrebbe esserci tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e i bianconeri.

La Juventus pensa a Locatelli

Nei prossimi giorni si dovrebbe risolvere il nodo sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma nel frattempo la Juventus starebbe lavorando su altri fronti e in modo particolare sarebbe all'opera per arrivare a Manuel Locatelli. Le parti, per ora, sarebbero distanti, il Sassuolo sarebbe fermo sulla richiesta di 40 milioni, Cherubini, invece, avrebbe offerto un prestito biennale a 30 milioni.

Dunque, servirà un nuovo summit anche se la volontà di Locatelli potrebbe essere decisiva per sbloccare la trattativa. Il giocatore non vorrebbe approdare all'Arsenal, nonostante gli inglesi abbiano offerto 40 milioni. Dunque, la volontà di Locatelli sarebbe quella di passare solo alla Juventus, ma adesso servirà che le due società trovino un accordo.

Intanto, Massimiliano Allegri aspetta novità e spera di avere un nuovo centrocampista. Il tecnico livornese, però, è concentrato sul campo e lavora alla Continassa senza i nazionali. Allegri sta organizzando anche alcune amichevoli e una di queste potrebbe andare in scena l'8 agosto giorno in cui la Juventus dovrebbe affrontare il Barcellona nel trofeo Gamper. Mentre, qualche settimana prima, ovvero il 31 luglio dovrebbe esserci una sfida tra i bianconeri e il Monza. Presto dovrebbe arrivare l'ufficialità e la sfida tra la Juventus e il club lombardo varrebbe per il trofeo Berlusconi.