Le quote salvezza per la Serie A che sta per iniziare non lasciano dubbi a possibili interpretazioni: per i bookmakers ci sono tre squadre "spacciate", che avrebbero quindi pochissime speranze di raggiungere l'agognata salvezza nella massima serie. Si tratta delle tre neopromosse: Empoli, Venezia e Salernitana. Troppo presto per dirlo, probabilmente (molto dipenderà dal Calciomercato che chiuderà i battenti a fine agosto), ma le quote sono intanto state rese pubbliche da tutte le agenzie di scommesse.

I bookmakers: Salernitana 'spacciata', meglio l'Empoli

Nello specifico, secondo i bookmakers, non sembrano esserci speranze per la Salernitana la cui salvezza viene pagata in una quota compresa tra 1.20 e 1.25. Quota bassissima che indica la scarsa predisposizione degli esperti a puntare sulla salvezza dei campani. Situazione leggermente migliore per il Venezia, la cui salvezza è pagata tra 1.25 ed 1.33. Pare migliore la situazione dell'Empoli: la salvezza dei toscani è pagata tra 1.75 e 1.85.

In difficoltà anche lo Spezia

In ordine, subito dopo le tre neopromosse, la squadra vista come possibile retrocessa è lo Spezia (quota tra 1.85 e 1.95). Successivamente, le altre squadre sono viste in una situazione molto più "comoda" dagli esperti.

Le salvezze di Hellas Verona, Udinese, Genoa sono pagate tutte in un lasso tra 4.50 e 6 la posta in palio. Ancora meglio Cagliari (tra 12 e 13) e Torino, Bologna e Sampdoria (tra 15 e 16).

Interessanti anche le quote per l'ultima classificata. In ordine, vengono viste come potenziali ultime le seguenti squadre (dalla più alla meno probabile): Salernitana, Venezia, Empoli, Spezia, Hellas Verona, Udinese, Genoa e Cagliari.

Quanto il calciomercato può cambiare le quote di Serie A?

Bisognerà capire quanto il calciomercato potrà modificare tali quote. Il possibile arrivo del bomber Simy alla Salernitana (che verrebbe ceduto dal Crotone per una cifra vicina ai 6 milioni di euro) potrebbe certamente concedere più fiducia nei confronti della salvezza della Salernitana.

Allo stesso tempo, l'ingaggio di Cutrone da parte dell'Empoli potrebbe alzare l'asticella delle quote per la salvezza: Patrick Cutrone è arrivato in prestito secco, ma la sensazione è che l'Empoli voglia comunque insistere per portare alla corte di mister Andreazzoli anche un altro colpo da novanta: Pinamonti. L'Empoli si è rafforzato pure in difesa con Stojanovic, in arrivo dalla Dinamo Zagabria.

Il Venezia, dal canto suo, ha risposto con l'acquisto di Okereke, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla squadra belga Bruges. Okereke, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha già indossato le maglie di Cosenza e Spezia in passato. In attacco i lagunari hanno già acquistato pure Sigurdsson dal Cska Mosca.