Una calda estate quella vissuta dal Crotone che sta continuando a cercare rinforzi in vista della nuova stagione sportiva. In attesa di ufficializzare le cessioni di Nwankwo Simy alla Salernitana e di Junior Messias al Torino, la dirigenza rossoblù starebbe individuando i calciatori giusti da mettere a disposizione del tecnico Francesco Modesto per dare vita ad un campionato di Serie B da protagonista.

In difesa il nome nuovo sarebbe quello di Gaston Silva, calciatore dell'Huesca. In attacco, nell'ambito di uno scambio di cartellini, potrebbe arrivare Mirko Maric, con il difensore Luca Marrone che si trasferirebbe al Monza.

Crotone, si cercano difensori

La probabile cessione del difensore Luca Marrone al Monza con il conseguente arrivo in Calabria dell'attaccante Mirko Maric potrebbe dare il via libera all'acquisto di un centrale difensivo.

Il profilo emerso nelle ultime ore sarebbe quello dell'uruguaiano Gaston Silva dell'Huesca. Il calciatore, già in passato in Italia con la maglia del Torino, potrebbe essere un elemento utile per ricostruire il reparto arretrato insieme agli altri volti nuovi di quest'anno, Ionut Nedelcearu e Davide Mondonico.

Gaston Silva con il Torino ha totalizzato 14 presenze in Serie A, ed ora per lui ci sarebbe l'opportunità di ritornare in Italia e vestire la maglia degli squali.

Simy e Messias, il Crotone si prepara a far cassa

Potrebbero essere giornate importanti per il Crotone per mettere a segno due plusvalenze e andare ad incassare denaro fresco da investire per completare la rosa della squadra.

Ad un passo dalla Salernitana sarebbe il nigeriano Nwankwo Simy, per il quale sarebbe stato trovato l'accordo tra i club, ma non tra la formazione campana e il calciatore per quanto riguarda l'ingaggio.

Per Junior Messias sarebbe imminente un'offerta al rialzo del Torino, con il club granata pronto ad offrire 8 milioni di euro per acquistare il talento brasiliano. Nulla da fare per il Monza che aveva seguito in due momenti diversi del mercato estivo entrambi i giocatori che, però, avrebbero scartato la società brianzola, preferendo offerte da club di Serie A.

Due cessioni per i rossoblù

Nelle ultime ore, a salutare temporaneamente la Calabria per cercare spazio in Serie C sono stati l'attaccante Nicola Nanni e il difensore Sergio Yakubiv. Per entrambi il futuro sarà alla Lucchese, squadra che ha deciso di puntare su di loro per rinforzare l'organico della stagione 2021-2022.

In uscita potrebbe esserci anche l'attaccante Emmanuel Riviere, corteggiato dall'Ascoli e dal Vicenza, e di rientro dagli impegni con la nazionale del Martinica. Nulla da fare per l'arrivo di Birkir Bjanason, con il centrocampista che è diventato un nuovo calciatore del club turco dell'Adana Demirspor.