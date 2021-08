Il calciomercato del Milan è iniziato con i mancati rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma la società rossonera ha saputo reagire acquistando il sostituto del portiere e riscattando Brahim Diaz. La dirigenza, adesso, sta cercando di puntellare la rosa e sarebbero tornati di moda due giocatori che in passato erano stati seguiti dai rossoneri: Dani Ceballos e Matthias Svanberg. Lo spagnolo del Real Madrid avrebbe una valutazione di 27 milioni di euro, mentre lo svedese del Bologna sarebbe valutato solamente 12 milioni.

Calciomercato Milan, uno spagnolo per il centrocampo di Pioli

Se ne è parlato molto quest'estate, ma l'argomento è ancora molto attuale: il Milan ha bisogno di un nuovo regista. Diversi nomi sono stati citati dai media e Dani Ceballos è uno di questi. I rossoneri si sono separati da Hakan Calhanoglu all'inizio dell'estate e da allora hanno riscattato Brahim Diaz dal Real Madrid. Tuttavia, potrebbe non essere l'unico acquisto che arriverà dal Real. Il giornalista Giacomo Iacobellis ha parlato dell'interesse del Milan per Dani Ceballos, che potrebbe non avere un futuro con le Merengues. In effetti, è un giocatore che piace molto ai rossoneri. “Dani Ceballos è un giocatore che piace molto a Maldini.

I rapporti tra Milan e Real sono ottimi, di lui hanno parlato tante volte. Oggi, però, il giocatore vuole convincere Ancelotti e solo se dovesse fallire nell'obiettivo cercherà una nuova squadra a fine mercato. Il Milan potrebbe essere pronto al balzo", ha scritto il giornalista. Sulla base di recenti rapporti, però, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno altre priorità per il ruolo di trequartista e per Ceballos bisognerà semplicemente aspettare e vedere.

C'è ancora tempo per il mercato e il Milan è chiaramente molto paziente.

Calciomercato Milan, dopo Ibra potrebbe arrivare il turno di un altro svedese

Oltre all'attuale finestra di mercato, Paolo Maldini e Ricky Massara stanno lavorando anche sul futuro del club. Ciò implica, ovviamente, seguire giocatori che potrebbero rappresentare degli investimenti importanti e futuribili.

In tal senso, il Milan sta monitorando la situazione di Mattias Svanberg. Il centrocampista, che dovrebbe diventare un giocatore importante per la Svezia, ha attirato l'interesse del club rossonero. Il contratto di Svanberg con il Bologna scadrà nel 2023 e i rossoblù si trovano ora di fronte a una decisione importante: rinnovare il contratto o monetizzare. Allo stato attuale, vogliono la prima opzione con un nuovo accordo fino al 2026. Oltre al Milan, anche Juventus, Inter, Napoli e Atalanta hanno espresso il loro interesse per il giocatore. Pertanto, è anche possibile che Svanberg e il suo agente possano spingere per un trasferimento invece di un rinnovo, il che renderebbe le cose interessanti.