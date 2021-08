Settimana importante per il Crotone sul fronte del mercato estivo. La dirigenza calabrese, consapevole delle carenze dell'attuale rosa, starebbe provando a concludere alcune operazioni in entrata. Dopo l'arrivo nei giorni scorsi dell'esterno Marco Sala dal Sassuolo e dell'attaccante Mirko Maric dal Monza, i calabresi potrebbero regalarsi un centrocampista. Il nome giusto potrebbe essere quello di Godfred Donsah, calciatore rientrato per fine prestito al Bologna. Potrebbe proseguire la sua carriera lontano da Crotone, invece, il centrocampista Zak Ruggiero.

Crotone, Donsah profilo gradito

Con la partenza di Jacopo Petriccione, avvenuta nella scorsa settimana con la formula del prestito al Pordenone, il Crotone potrebbe ufficializzare l'arrivo di un centrocampista. Sfumato l'esperto Marco Mancosu, passato alla Spal, il Crotone avrebbe individuato in Godfred Donsah un possibile rinforzo. Il calciatore, in passato fermo per infortunio, ha vissuto fortune alterne con i recenti prestiti al Cercle Bruges e di recente al Caykur Rizespor. Il ritorno in Italia, anche se in Serie B, potrebbe rappresentare un'opportunità di rilancio nel grande calcio.

Un passato ad alto livello

Quello vissuto da Godfred Donsah al Bologna è stato un avvio di carriera ad alto livello con la disputa di decine di gare in Serie A.

Gli infortuni, però, hanno costretto la dirigenza felsinea e lo stesso calciatore a separare le proprie strade per trovare minutaggio in altri campionati. Nell'ultima stagione il centrocampista ghanese ha collezionato 24 presenze con il Caykur Rizespor, mettendo a segno anche una rete. La trattativa tra il Crotone e il calciatore, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ben avviata con una fumata bianca che potrebbe giungere già nelle prossime ore con il contestuale annuncio ufficiale.

Crotone, le altre operazioni

Con la presenza in rosa di molti giovani, molti dei quali frutto del settore Primavera, il Crotone potrebbe anche decidere di mandare qualcuno a giocare altrove. Questo potrebbe essere il caso del trequartista crotonese Zak Ruggiero. Il calciatore, rientrato in estate per fine prestito, sarebbe un profilo gradito in Serie C con la Virtus Francavilla interessata.

In uscita potrebbero essere ore decisive per la cessione a titolo definitivo di Luca Marrone. Su di lui continuerebbero a persistere gli interessamenti di Monza e Bari. Alcune novità potrebbero giungere anche per Junior Messias con l'attaccante brasiliano che potrebbe finire in una delle grandi squadre di Serie A. Ad essersi interessate a lui, di recente, oltre a Torino, Sassuolo e Monza anche il Napoli e soprattutto il Milan.