Vigilia di campionato per il Crotone di Francesco Modesto che si prepara, nella prima giornata di Serie B, ad affrontare il Como all'Ezio Scida nella serata del 22 agosto alle ore 20:30.

La squadra calabrese è intanto in attesa di altri elementi che dovranno arrivare nelle prossime giornate dal mercato estivo. Esclusi dalla gara dovrebbero essere il difensore Luca Marrone che avrebbe richiesto nei giorni scorsi la cessione e l'attaccante Junior Messias, che attenderebbe offerte concrete dalla massima serie. In entrata gli squali starebbero accelerando la trattativa per portare in Calabria il difensore Gaston Silva, in uscita dagli spagnoli dell'Huesca.

Crotone, si cercano difensori

Con soli tre difensori disponibili, il Crotone dovrà fare di necessità virtù nella gara contro il Como. L'assenza causa infortunio di Giuseppe Cuomo renderà difficili le scelte del tecnico Francesco Modesto, che di fatto si troverà obbligato a schierare gli unici elementi del reparto presenti in squadra. Con l'esperto Luca Marrone ormai ai margini del progetto, gli squali starebbero provando a concludere un'operazione in entrata.

Il profilo gradito sarebbe quello del difensore uruguaiano Gaston Silva, la scorsa stagione in forza all'Huesca e già con un passato in Serie A con la maglia del Torino. Si tratta di un elemento classe 1994, che può vantare una discreta esperienza internazionale e che potrebbe fare al caso del Crotone durante il corso della stagione.

Messias e Marrone sarebbero ai saluti

Entro fine mese, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbero separarsi le strade tra i calabresi e due elementi come il difensore Luca Marrone e l'attaccante Junior Messias.

Il primo sarebbe stato a lungo corteggiato dal Monza, più recentemente però a farsi sotto sarebbe stato il Bari, offrendo un contratto biennale.

Per il talento brasiliano Messias invece sarebbero essenzialmente tre le squadre interessate: il Torino (che avrebbe offerto 8 milioni di euro), il Sassuolo (che avrebbe sondato il terreno nelle ultime ore) e - più defilato - il Monza, in Serie B. Il calciatore preferirebbe il ritorno in Serie A, ma in caso di mancato accordo tra i club potrebbe anche lasciare la Calabria per trasferirsi al Monza, squadra ambiziosa della famiglia Berlusconi, dove ritroverebbe in panchina il tecnico Giovanni Stroppa.

Le altre possibili operazioni

In entrata gli squali continuerebbero a seguire l'attaccante Roberto Insigne, in uscita dal Benevento. Il club sannita in queste ore avrebbe valutato la possibilità di rimpiazzare il suo calciatore con Camillo Ciano del Frosinone.

In difesa è intanto sfumato l'arrivo di Gabriele Ferrarini, che dalla Fiorentina è passato al Perugia.

A centrocampo dopo la cessione in prestito di Jacopo Petriccione al Pordenone, il Crotone ha messo a segno, a sorpresa, l'ingaggio in prestito del centrocampista classe 2000 Thomas Schirò dall'Inter.