La Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori giusti per incrementare il livello qualitativo della rosa. Servono infatti acquisti a centrocampo, dopo che la società bianconera ha definito l'acquisto di Kaio Jorge per il settore avanzato. Si attende solo l'ufficialità per il brasiliano, dopo che nella giornata del 4 agosto è stato alla Continassa per le visite mediche. La Juventus però dovrà necessariamente cedere qualche giocatore, non solo per alleggerire la rosa, ma anche per finanziare il mercato. Sarebbe vicino alla partenza Merih Demiral, che dovrebbe trasferirsi all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

Se così sarà, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Nikola Milenkovic della Fiorentina. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Danilo. Il brasiliano è considerato molto importante dal tecnico Massimiliano Allegri. Di recente però il Bayern Monaco starebbe valutando la possibilità di acquistarlo. La Juventus però avrebbe risposto ai bavaresi che potrebbe partire solo per una somma di almeno 30 milioni di euro. Una valutazione di mercato che dovrebbe portare i tedeschi a valutare altri giocatori.

Il prezzo di mercato di Danilo è di circa 30 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Monaco avrebbe provato a chiedere alla Juventus la disponibilità a trattare la cessione di Danilo.

I bianconeri lo valuterebbero circa 30 milioni di euro. Proprio per questo non si sarebbe concretizzata. La società bavarese ritiene infatti troppo alto il prezzo del brasiliano, che piace in particolar modo al tecnico Nagelsmann. Probabile quindi che Danilo rimanga alla Juventus anche la prossima stagione, per la soddisfazione di Massimiliano Allegri che lo ritiene molto importante per la Juventus.

Partirà probabilmente Demiral e forse anche Daniele Rugani. Si parla infatti di un possibile trasferimento alla Fiorentina per il difensore toscano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire due cessioni in difesa. Demiral sarebbe vicino all'Atalanta, Rugani invece potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto di Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo potrebbe essere l'acquisto in difesa, che andrebbe a ricoprire il ruolo di quarto difensore centrale. Dovrebbe rimanere Dragusin come quinto. Si attendono novità anche a centrocampo. Nei prossimi giorni è atteso un incontro con il Sassuolo per provare a definire il trasferimento di Locatelli nella società bianconera. Potrebbe inoltre arrivare anche un altro centrocampista in caso di cessione di Ramsey. Interesserebbe Miralem Pjanic.