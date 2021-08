La Juventus è al lavoro su diverse trattative di mercato. Il primo acquisto si avvia ad essere Kaio Jorge, con il comunicato ufficiale che arriverà dopo le visite mediche di rito effettuate dall'attaccante brasiliano alla Continassa il 4 agosto.

Si attendono novità per il centrocampo, dove potrebbero essere due gli acquisti. Manuel Locatelli è il preferito, ma al nazionale italiano potrebbe aggiungersi Miralem Pjanic qualora dovesse partire Aaron Ramsey. La società bianconera resta comunque attenta ad altre opportunità di mercato, soprattutto per quanto riguarda quei giocatori che potrebbero lasciare le rispettive squadre ad un costo vantaggioso.

Tra questi potrebbe esserci il centrocampista Isco, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel giugno del 2022 e lontano dai progetti tecnici dell'allenatore Carlo Ancelotti. Per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione, il trequartista spagnolo potrebbe essere ceduto.

La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro, una somma che può essere considerata allettante se si pensa che, fino a qualche anno fa, il costo del cartellino si aggirava intorno ai 60 milioni di euro.

Il centrocampista spagnolo Isco piace a Milan e Juventus

Secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Isco. Il centrocampista potrebbe lasciare il Real Madrid per circa 25 milioni di euro.

Su di lui pare ci sia anche l'interesse del Milan.

In casa bianconera starebbero pensando di andare eventualmente su Isco se non dovesse concretizzarsi l'acquisto di Manuel Locatelli. Il fantasista spagnolo, infatti, è una mezzala che può giocare anche come trequartista e, dunque, il suo approdo a Torino non chiuderebbe le porte all'arrivo di Pjanic che verrebbe schierato come regista davanti alla difesa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fra gli altri nomi per il centrocampo juventino ci sarebbe anche quello di Renato Sanches che il Lille potrebbe cedere per circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus per la difesa

La Juventus dovrebbe puntellare anche la difesa. Sarebbe ormai vicina la cessione di Merih Demiral all'Atalanta sulla base di un prestito oneroso per circa 2 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 28 milioni.

I bergamaschi avrebbero infatti individuato nel difensore turco il sostituto ideale di Romero, il quale sarebbe a un passo dal Tottenham.

Una volta ceduto Demiral, la Juventus si metterà alla ricerca di un nuovo difensore centrale, e in pole-position ci sarebbe Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel giugno del 2022. I viola potrebbero lasciarlo partire per 10 milioni di euro.