Il calciomercato del Milan necessita sicuramente di un'accelerazione, visto che i rossoneri non hanno ancora sostituito il partente Hakan Calhanoglu. Il ruolo del trequartista è fondamentale per i meccanismi di Stefano Pioli e non basta certamente il solo rinnovo del prestito di Brahim Diaz a soddisfare il tecnico rossonero. In tal senso, appare come una manna dal cielo l'occasione che potrebbe presentarsi dal Barcellona: infatti, Frenkie De Jong sembrerebbe aver espresso il desiderio di lasciare il club catalano due anni dopo il suo arrivo. Un affare che invece dovrebbe chiudersi a stretto giro è quello relativo all'acquisto del nazionale italiano Alessandro Florenzi, il quale vuole con forza il club rossonero dopo aver rifiutato diverse offerte.

Frenkie De Jong, un giocatore da 75 milioni di euro per il Milan

Il Milan sarebbe uno dei tre club interessati ad ingaggiare il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong, secondo delle voci che arrivano dalla Spagna. De Jong è diventato uno dei fiori all'occhiello del Barça nel gennaio 2019, quando l'olandese ha annunciato la sua firma con i catalani per un trasferimento milionario dall'Ajax. Adesso, però, De Jong è alla ricerca di opportunità per lasciare il Barcellona perché teme che i catalani non siano attualmente in grado di lottare per grandi trofei. In Italia, i big team della Serie A Juventus, Milan e Inter sono attualmente attenti a una possibile opportunità di mercato che coinvolga l'olandese, ma se c'è la possibilità che parta, allora è ovvio che il 24enne sarà ambito dai più grandi europei club.

Milan, affare in chiusura: Florenzi dovrebbe essere rossonero

L'agente di Alessandro Florenzi avrebbe rivelato che il Milan potrebbe completare l'ingaggio del difensore nelle prossime 48 ore. Secondo quanto ha rivelato sul suo canale YouTube, il commentatore Mauro Suma ritiene che l'affare si chiuderà in breve tempo. Cita un collega giornalista molto affidabile che ha parlato con l'agente Alessandro Lucci della trattativa Florenzi e con il suo entourage.

L'operazione, secondo l'agente, si concluderà entro le prossime 48 ore e ora resta da vedere se Milan e Roma riusciranno a trovare un accordo prima del fine settimana. La volontà dell'entourage di Florenzi è dunque quella di chiudere entro 48 ore. Il nazionale italiano ha rifiutato anche le offerte del Siviglia perché ha scelto il Milan, e questo è sicuramente un punto di partenza importante per le trattative, che sembrano adesso molto vicine a chiudersi con l'approdo in rossonero del 30enne.