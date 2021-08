La Juventus, nelle prossime ore, potrebbe definire il secondo acquisto della stagione, dopo quello di Kaio Jorge. Si attende, infatti, il contatto con il Sassuolo per provare a definire un'intesa, non tanto sulla valutazione di mercato di Manuel Locatelli, quanto sulla modalità di pagamento. Qualora non dovesse arrivare l'accordo, la società bianconera andrà ad acquistare un'alternativa al nazionale italiano. Intanto si lavora anche sui possibili prestiti. Diverse giovani potrebbero, infatti, partire a titolo temporaneo per dar loro la possibilità di raccogliere più minutaggio.

Dragusin potrebbe finire al Cagliari, Rafia allo Standardi Liegi e Luca Pellegrini al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe lasciar partire il terzino ex Genoa e Cagliari anche perché alla Juventus avrebbe poche possibilità di giocare con continuità. L'allenatore toscano, infatti, come alternativa ad Alex Sandro, sulla fascia sinistra potrebbe schierare De Sciglio. Per questo un prestito potrebbe essere utile per Pellegrini.

Pellegrini potrebbe trasferirsi in prestito al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Luca Pellegrini potrebbe essere ceduto in prestito durante questo Calciomercato estivo. Il Napoli sarebbe interessato al giocatore, considerando che serve un'alternativa a Mario Rui.

Alla Juventus, invece, Allegri sembra preferirgli De Sciglio, che può essere schierato su entrambi le fasce difensive. Di conseguenza, un altro anno in prestito potrebbe essere utile a Pellegrini per fare il definitivo salto di qualità. Nelle ultime stagioni, l'esterno ha subìto diversi infortuni muscolari che ne hanno condizionato l'impiego.

Nelle amichevoli estive giocate dalla Juventus Pellegrini è stato schierato spesso da Allegri.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Ci sono già stati diversi incontri con l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, a fine agosto le parti si incontreranno di nuovo. La volontà sembra essere quella di proseguire insieme ma servirà trovare un'intesa sull'ingaggio. Attualmente ci sarebbe ancora distanza tra l'offerta della Juventus e le richieste del giocatore. Cuadrado, invece, dovrebbe prolungare con la società bianconera fino a giugno 2023. Per quanto riguarda Bernardeschi, la Juventus potrebbe aspettare i primi mesi della stagione prima di incontrare l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola. Anche Cristiano Ronaldo è in scadenza di contratto a giugno 2022. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate da El Chiringuito, il portoghese potrebbe ritornare al Real Madrid. Ancelotti avrebbe chiesto il suo acquisto alla società spagnola.