Il calciomercato del Milan continua a regalare sorprese ai tifosi rossoneri, infatti la dirigenza avrebbe trovato l'accordo con Jesus Corona, giocatore messicano del Porto. Dopo l'acquisto di Bakayoko, che dovrebbe essere ufficializzato a breve, il Milan tenterà di chiudere il calciomercato con il decimo acquisto della sessione estiva. Secondo il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Italia, la formula per il trasferimento del 26enne francese al Milan sarà un prestito di due anni con opzione di riscatto per 15 milioni di euro.

La dirigenza ha tentato di rinforzare la rosa in ogni reparto, rispondendo in modo convinto alle perdite di Donnarumma e Calhanoglu.

Calciomercato Milan, Corona ha accettato l'offerta

Secondo le ultime notizie del giornalista Gianluca Di Marzio, c'è stato un primo incontro tra gli agenti di Jesus Corona e la dirigenza rossonera durante il quale è stato trovato un accordo sullo stipendio con l'attaccante 28enne. Tuttavia, non è stato ancora raggiunto un accordo con il Porto in quanto il club lusitano chiede 17 milioni di euro per vendere il nazionale messicano mentre il Milan offre 10 milioni di euro. Per l'eventuale conclusione dell'affare, dunque, bisognerà trovare un punto d'incontro che potrebbe arrivare a metà strada. Considerando quanto saranno frenetici gli ultimi giorni di mercato, molto probabilmente possiamo aspettarci ulteriori sviluppi a breve, ma Corona è sicuramente un obiettivo concreto del club rossonero.

La valutazione del nazionale messicano, fatta dal noto portale transfermarkt, è di 30 milioni di euro, dunque è facile notare quanto sarebbe vantaggioso per il Milan l'acquisto del giocatore. Inoltre, il giocatore del Porto, è molto versatile e può svariare su praticamente tutti i fronti d'attacco.

Calciomercato Milan, arriverà un trequartista

Luca Marchetti, giornalista di Sky Italia ha confermato che dopo l'ingaggio di Pietro Pellegri – l'ottavo del Milan dell'estate – la dirigenza rossonera vuole chiudere l'operazione Tiemoue Bakayoko, il quale farebbe ritorno al club rossonero dopo la parentesi al Napoli sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Dopo aver chiuso l'operazione, Maldini e Massara sono decisi a rafforzare il gruppo dei trequartisti. Junior Messias del Crotone, Yacine Adli del Bordeaux e Jesus Corona del Porto sono i nomi più in voga in questo momento per questo ruolo. Sono tutti profili diversi ovviamente, anche se possono giocare bene nel ruolo di trequartista. Non si escludono però le “sorprese” negli ultimi giorni di mercato, in cui saranno tante le occasioni per strappare giocatori con affari economicamente vantaggiosi.