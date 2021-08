Il Milan avrebbe messo gli occhi su Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stata una proposta per il prestito con diritto di riscatto. Formula che non piacerebbe molto alla Roma, che vorrebbe incassare la cifra dell'intero cartellino. Per questo motivo, si potrebbe optare per un prestito che diventerà obbligo se verranno soddisfatte determinate condizioni legate ai raggiungimenti di alcuni risultati sportivi. Il terzino avrebbe già dato il suo consenso e sarebbe entusiasta di giocare la prossima Champions League.

L'Inter potrebbe sacrificare uno tra Perisic e Brozovic

L'Inter, invece, avrebbe trovato l'accordo per Edin Dzeko e starebbe lavorando per programmare le visite mediche. Al giocatore dovrebbe andare un contratto biennale da 4,5 milioni di euro più bonus. Il bosniaco dovrebbe arrivare dopo l'addio di Romelu Lukaku che si trasferirà al Chelsea per 115 milioni di euro e firmerà un contratto quadriennale da 11 milioni di euro più bonus.

Intanto Lautaro Martinez piacerebbe al Tottenham, ma l'Inter potrebbe decidere di tenerlo e mettere sul mercato i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. "Più che Martinez, mi hanno detto - ha dichiarato Matteo Caronni a Top Calcio 24 -che può partire uno tra Brozovic e Perisic".

La Juventus sarebbe su Locatelli, Pjanic e Romagnoli

La Juventus potrebbe accelerare i contatti per assicurarsi le prestazioni di Manuel Locatelli. La conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo del Sassuolo che tramite i microfoni di Sky Sport ha rivelato: "Qualcosa dovremo fare, vogliamo chiudere il bilancio in attivo".

Il calciatore del Sassuolo avrebbe già fatto capire di volere la Juventus e potrebbe partire per una cifra sui 40 milioni di euro.

I bianconeri, intanto, potrebbero dire addio all'idea di ingaggiare Nikola Milenkovic. Il calciatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe molto vicino al trasferimento in Premier League, al West Ham.

L'affare si dovrebbe concludere per circa 15-20 milioni di euro.

In difesa per Allegri potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, che non sarebbe più fondamentale nelle idee tattiche di Stefano Pioli. Il calciatore del Milan ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe arrivare a Torino tramite uno scambio che coinvolgerebbe anche Federico Bernardeschi. L'esterno ex Fiorentina sarebbe molto utile al Milan, che potrebbe riconoscere anche un conguaglio economico di circa 10 milioni di euro ai bianconeri.

La società di Agnelli potrebbe poi virare anche su Pjanic, che non sarebbe più nel progetto del Barcellona e sarebbe pronto al rientro. I catalani dovrebbero accettare un prestito biennale.