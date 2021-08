Il mercato è entrato nel vivo con le diverse squadre che si stanno muovendo in vista della prossima stagione. La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di due centrocampisti, i nomi sono quelli di Locatelli e Pjanic.

Locatelli e Pjanic sono i rinforzi giusti per la Juventus

Manca poco all'inizio della nuova stagione e la Juventus non è ancora al completo. La rosa necessita di almeno altre due pedine, soprattutto a centrocampo, il reparto che ha bisogno di maggiori rinforzi causando non pochi problemi ad Andrea Pirlo nello scorso campionato.

I principali obiettivi che sono ormai da tempo sul taccuino di Cherubini sono quelli di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Per quanto riguarda il primo manca ancora l'accordo con il Sassuolo, il giocatore vuole solo la Juventus e sta rifiutando tutte le altre destinazioni, come ad esempio quelle dalla Premier. Su di lui infatti, sono state presentate delle offerte da parte dell'Arsenal e del Liverpool.

Pjanic invece, sembrerebbe ormai ad un passo dal suo ritorno a Torino, il bosniaco infatti dovrebbe liberarsi dal Barcellona in prestito e pur di tornare, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Dopo l'arrivo di Kaio Jorge in attacco non dovrebbero esserci altre operazioni, ma dipende da cosa farà Cristiano Ronaldo, dalle ultime notizie il portoghese resterebbe alla Juventus.

Se dovesse partire invece diversi sono i profili per sostituirlo, si valutano infatti le piste relative a Gabriel Jesus, Icardi, Vlahovic, Kean e Griezmann.

La Juventus di Allegri come scenderebbe in campo, Dybala sarà al centro del progetto

Con la cessione di Demiral all'Atalanta, la Juventus non dovrebbe cercare l'eventuale sostituto, Allegri vuole puntare tutto su Daniele Rugani e su Dragusin come difensori centrali.

Anche De Sciglio potrebbe restare così come Luca Pellegrini. A centrocampo Ramsey verrà utilizzato davanti alla difesa come play basso mentre Bentancur mezzala, con Locatelli a completare il reparto. In attacco spazio a Chiesa con Dybala e Ronaldo, in porta confermato Szczesney, Perin sarà il secondo. In difesa la coppia centrale sarà formata da De Ligt e Bonucci, sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Alex Sandro.

Bernardeschi dovrebbe avere un'altra occasione per rimettersi in gioco dato l'arrivo di Allegri.

Ecco come potrebbe schierarsi la nuova Juventus, in vista della stagione 2021-2022 ormai alle porte: Szczesney, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Dybala.

Ovviamente non è certo che questa sia la formazione titolare nella mente di Allegri, solo quando il mercato sarà chiuso potremmo avere un quadro più completo della situazione, tutte le squadre si stanno preparando al meglio, cercando di sfruttare le occasioni che il mercato ha da offrire.

La Juventus resta la favorita per la vittoria finale dato che l'Inter sta perdendo i suoi uomini migliori, come ad esempio Hakimi e Lukaku, oltre a Conte, il vero artefice del trionfo nella scorsa stagione.

A seguire ci sono l'Atalanta, il Milan, il Napoli, la Roma oltre all'Inter e la Lazio. Con l'arrivo dei vari allenatori la Serie A sarà più incerta fino alla fine.

Un campionato più combattuto darà vita a partite interessanti e di alto livello.