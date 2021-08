Il campionato sta per iniziare e la Juventus deve cercare di rinforzarsi per essere competitiva in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri ha già fatto i nomi dei principali obiettivi a centrocampo ovvero Pjanic e Locatelli. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Dybala a un passo dal rinnovo.

Locatelli e Pjanic gli obiettivi per il centrocampo, a breve si chiude con entrambi

La Juventus è ancora alla ricerca di due centrocampisti che possono completare la rosa per la prossima stagione. Dopo la sconfitta subita contro il Barcellona per tre a zero, è evidente che occorre trovare altri innesti per il centrocampo, il reparto che da sempre ha causato problemi.

Allegri ha individuato due profili ideali ovvero quelli di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli [VIDEO]. Il primo arriverebbe in prestito dal Barcellona mentre per il secondo c'è ancora da trovare la giusta formula con il Sassuolo; la Juventus è arrivata a offrire trentacinque milioni ma il club emiliano ne vuole almeno quaranta.

Dopo avere ceduto Demiral all'Atalanta è probabile che si possa accelerare e chiudere nei prossimi giorni dato che il giocatore vuole restare in Italia e sta rifiutando tutte le altre destinazioni come ad esempio quelle dalla Premier. Su di lui infatti c'è il forte interesse da parte dell'Arsenal e del Liverpool, i due club pronti a offrire quaranta milioni subito al Sassuolo.

Pjanic secondo nome per il centrocampo

L'altro profilo che la Juventus sta seguendo per il centrocampo è quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco tornerebbe subito in Italia per lavorare con Massimiliano Allegri e sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe già l'accordo con il Barcellona che deve liberarsi degli esuberi e Pjanic è uno di questi, così il giocatore potrebbe ritornare a vestire la maglia bianconera.

Oltre al centrocampo è possibile che vengano effettuate alcune operazioni in difesa. Milenkovic resta il primo obiettivo, anche se la Fiorentina continua a fare muro.

In procinto di lasciare Torino ci sono alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico, uno su tutti è Ramsey che ha delle offerte ma in questi giorni Allegri ha ribadito di volere provare il gallese davanti alla difesa.

Anche Bernardeschi potrebbe essere confermato, nonostante la passata stagione non brillante, l'Europeo lo ha rigenerato e così potrebbe giocarsi le sue possibilità con Allegri. Il rinnovo di Paulo Dybala infine sembra cosa fatta, l'attaccante argentino andrà a ricevere dieci milioni a stagione compresi eventuali bonus diventando l'uomo simbolo della nuova Juventus assieme a Cristiano Ronaldo.