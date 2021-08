L'Inter sarebbe ancora alla ricerca di rinforzi in attacco dopo aver quasi chiuso per l'arrivo di Edin Dzeko.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, nel mirino dei dirigenti milanesi sarebbe finito Moise Kean. Il calciatore, ritornato all'Everton dopo il prestito al Paris Saint Germain, sarebbe stato offerto ai nerazzurri da Mino Raiola. L'attaccante classe 2000 potrebbe invece arrivare in prestito con diritto di riscatto e completare il reparto di Simone Inzaghi.

Il procuratore, inoltre, starebbe trattando con il Psv Eindhoven anche il passaggio del laterale Denzel Dumfries.

L'olandese avrebbe lasciato intendere di volersi trasferire alla Pinetina ma mancherebbe l'accordo per la cifra del cartellino. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto circa 15 milioni di euro, mentre la richiesta sarebbe di circa 20 milioni. Il calciatore non è stato impiegato nei primi impegni stagionali durante le partite del Psv valide per la qualificazione ai gironi di Champions League.

L'Inter potrebbe valutare anche l'arrivo di Martial

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United avrebbe aperto per la cessione di Anthony Martial. Il francese è fuori dal progetto e, dopo essere stato pagato circa 50 milioni di euro più bonus sei anni fa, potrebbe partire in prestito.

I nerazzurri potrebbero ottenerlo in prestito con diritto di riscatto, ma resta da sciogliere il nodo legato allo stipendio.

Il francese percepisce 13 milioni di euro circa e l'affare si potrebbe fare se gli inglesi partecipassero a una parte del pagamento.

Christian Eriksen potrebbe partire dal ritorno all'Ajax

Christian Eriksen potrebbe ripartire dall'Ajax.

In Olanda, infatti, la legge prevede che i calciatori ai quali è stato istallato il defibrillatore, come nel caso di Blind, possano giocare rispetto invece a quanto accade in Italia. Come riportato da Omar Hawwash, la commissione medica potrebbe dare il via libera al danese dopo ulteriori controlli. Se dovesse continuare all'Inter, dovrebbe stare fermo per almeno altri 5-6 mesi.

I nerazzurri intanto hanno provato a sostituirlo ingaggiando a parametro zero l'ex Milan Hakan Calhanoglu,

Intanto l'Inter potrebbe chiudere per Nahitan Nandez. L'uruguaiano non si sta allenando con il Cagliari e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. La formula studiata dovrebbe prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nell'operazione si dovrebbe inserire anche il prestito del centrocampista Radja Nainggolan, che ritornerebbe volentieri nel club presieduto da Tommaso Giulini.