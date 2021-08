La Juventus è attesa da una stagione di rilancio rispetto a quella 2020-2021, in cui sono arrivati comunque due importanti trofei come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera lascia intendere la volontà della società non solo di ritornare a primeggiare in Italia ma anche di essere protagonista in Champions League. Nelle ultime due annate sia con Sarri che con Pirlo la squadra bianconera è uscita agli ottavi di finale della massima competizione europea contro squadre abbordabili come Lione e Porto.

Allegri però non avrà solo il compito di riportare risultati ma anche quello di valorizzare i giocatori della rosa bianconera.

Sono pochi infatti i giocatori cresciuti di rendimento e di valutazione di mercato nelle ultime due stagioni, con le uniche eccezioni di Danilo e Chiesa. Il tecnico toscano proverà a rilanciare anche quei giocatori che hanno deluso le aspettative, su tutti Federico Bernardeschi. Il nazionale italiano è ritornato dalle vacanze molto carico e voglioso di dimostrare il suo valore. Il suo cambio di maglia dal 33 al 20 (numero utilizzato anche nella nazionale italiana) ne è la dimostrazione. Il tecnico toscano sarebbe pronto a valorizzarlo nel ruolo da mezzala e non nel tridente offensivo.

Allegri potrebbe schierare Bernardeschi nel ruolo di mezzala

Nel match amichevole contro il Barcellona Massimiliano Allegri ha schierato nel ruolo di mezzala sinistra Federico Bernardeschi. Il nazionale italiano ha disputato una discreta partita anche se come gran parte della rosa bianconera è sembrato indietro di preparazione avendo ripreso gli allenamenti da pochi giorni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Probabile che il tecnico toscano continui a schierarlo come mezzala, anche perché il nazionale italiano ha le caratteristiche fisiche e tecniche per essere importante in quel ruolo. Nelle ultime stagioni alla Juventus non ha fornito prestazioni ideali, sia nel tridente offensivo e sia in quello di terzino sinistro. Da mezzala potrebbe conquistare la permanenza in bianconero anche la prossima stagione.

C'è infatti il rischio possa lasciare la Juventus in quanto in scadenza di contratto a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe quindi essere la prima alternativa a Rabiot nel ruolo di mezzala sinistra. Per quanto riguarda invece gli altri ruoli sulla mediana, probabile possa arrivare almeno un giocatore abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Potrebbe essere Pjanic il profilo ideale, che il Barcellona starebbe pensando di cedere in prestito gratuito. Se dovesse partire Ramsey, potrebbe arrivare un altro centrocampista. Piace Manuel Locatelli del Sassuolo, per il quale è previsto un incontro nei prossimi giorni fra gli emiliani e la società bianconera.