Dalla Lazio del nuovo tecnico Maurizio Sarri sarebbe in uscita l'attaccante argentino classe 1994 Joaquín Correa.

Il giocatore ha espresso la volontà di voler cambiare citta e squadra, per questo motivo la società biancoceleste sarebbe disponibile a una sua eventuale cessione in questa sessione di Calciomercato. Sul giocatore vi sarebbe l'interesse di due squadre in particolare: Milan e Inter.

L'argentino viene valutato dalla società biancoceleste intorno ai 30 milioni di euro e il presidente Claudio Lotito non dovrebbe fare nessuno sconto agli acquirenti.

Il Milan alla ricerca di un elemento offensivo, spunta l'ipotesi Correa

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa supportare e far rifiatare sia Ibrahimovic che Giroud, e da poche ore si sarebbe inserito nella corsa per Correa.

Paolo Maldini e Massara stanno lavorando da settimane per il post Calhanoglu e sono tanti i nomi che circolano per la trequarti: il primo tra tutti è quello di Isco del Real Madrid, mentre un'altra pista è quella che porta a di Ziyech del Chelsea, il cui futuro sarebbe molto legato a quello che sarà il destino di Romelu Lukaku, in quanto se la società londinese dei "Blues" dovesse effettivamente acquistare l'attaccante belga, poi dovrebbe cedere qualche elemento offensivo.

Infine un altro nome caldo per l'attacco rossonero è quello di Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta. In particolare lo sloveno avrebbe chiesto alla società di potersi trasferire in un club non troppo lontano da Bergamo in quanto sarebbe un problema per la sua famiglia, anche per questo motivo il Milan potrebbe essere una buona soluzione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter sarebbe più defilata per il 'Tucu' Correa

L'Inter si sta guardando intorno per capire anche quale sarà il giocatore che dovrà prendere il posto di Romelu Lukaku, ormai vicinissimo al Chelsea.

Ma secondo alcune indiscrezioni il club nerazzurro si sarebbe defilato dall'acquisto dell'argentino Correa, puntando su altri obiettivi come ad esempio Duvan Zapata.

Il colombiano è valutato intorno ai 40-50 milioni di euro dall'Atalanta e sarebbe prontissimo a trasferirsi all'Inter. Altro nome molto caldo per l'Inter è il bosniaco della Roma Edin Dzeko. Stando a Sky Sport il giocatore avrebbe chiesto alla società giallorossa di essere ceduto all'Inter. La Roma pare disposta ad accontentarlo, ora il club giallorosso dovrà trattare con l'Inter per trovare un accordo.