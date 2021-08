La Juventus vista contro il Barcellona ha offerto una prova interessante, anche se condizionata da una preparazione fisica ancora approssimativa. Il tecnico Massimiliano Allegri ha iniziato a lavorare con tutta la rosa a disposizione da pochi giorni e il 3-0 subito contro i catalani ha quindi una giustificazione importante. Dal match però si sono potute notare le difficoltà nell'impostazione dei bianconeri. L'adattamento a mediano davanti alla difesa di Ramsey sembra aver attutito almeno momentaneamente il problema nel gioco ma la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di uno o due centrocampisti.

Il primo nome gradito rimane quello di Miralem Pjanic, il match di domenica 8 agosto è servito anche per discutere del probabile arrivo del centrocampista nella società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stata raggiunta l'intesa fra Barcellona e Juventus per un trasferimento in prestito annuale di Miralem Pjanic in bianconero. Fra l'altro il giocatore sarebbe disposto anche a diminuirsi l'ingaggio pur di ritornare a giocare alla Juventus.

Pjanic potrebbe trasferirsi in prestito annuale alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Miralem Pjanic sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus. Barcellona e società bianconera avrebbero trovato un'intesa sulla base di un prestito annuale.

Il giocatore avrebbe accettato anche di guadagnare di meno rispetto all'ingaggio che percepisce attualmente nella società catalana da 8,5 milioni di euro netti a stagione. Alla Juventus potrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione, con la società bianconera che usufruirebbe anche del Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Oltre a Pjanic potrebbe arrivare un altro centrocampista. Sarà però necessaria una cessione pesante. Aaron Ramsey potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe lavorando anche alla partenza di due giovani, che potrebbero lasciare la società bianconera in prestito. Si tratta di Nicolò Fagioli e di Filippo Ranocchia, per loro si parla di un possibile trasferimento rispettivamente al Vicenza e al Perugia.

Per quanto riguarda gli acquisti nei prossimi giorni è atteso l'incontro decisivo fra Sassuolo e società bianconera per Manuel Locatelli.

L'alternativa al nazionale italiano è il centrocampista francese del Monaco Aurelien Tchouameni che però ha una valutazione di mercato simile a quella di Locatelli. La società francese potrebbe cederlo infatti per circa 40 milioni di euro. In Francia lo hanno definito il nuovo Pogba.