Due trattative per il Crotone potrebbero concludersi con l'ufficialità nelle prossime ore: la cessione di Nwankwo Simy alla Salernitana e quella di Niccolò Zanellato al Monza. Entrambi i calciatori potrebbero salutare la Calabria a titolo definitivo dopo cinque stagioni.

La rosa crotonese è da sfoltire prima di dare l'assalto agli obiettivi di mercato per i rossoblù, che puntano a completare la rosa il prima possibile. Le novità delle ultime ore arrivano dalla durata dei contratti dei due calciatori e dallo stipendio che la Salernitana sarebbe disposta a offrire alla punta nigeriana.

Monza e Zanellato vicini a legarsi per quattro stagioni

Il trasferimento di Niccolò Zanellato al club della famiglia Berlusconi dovrebbe concretizzarsi sulla formula della cessione a titolo definitivo con un contratto di valenza quadriennale per il calciatore. L'ex centrocampista del Milan tornerebbe così a essere allenato dal tecnico Giovanni Stroppa, che ha saputo conoscere e apprezzare le doti nei due anni vissuti insieme nella squadra crotonese. È un addio annunciato quello di Niccolò Zanellato, con il calciatore che al termine della passata stagione aveva fatto sapere al club di cambiare squadra in questa finestra di contrattazioni estive.

Simy alla Salernitana

Per Nwankwo Simy alla Salernitana, invece, marcherebbe solamente l'ufficialità.

Il calciatore avrebbe accettato l'offerta dei granata che sarebbero giunti a offrire complessivamente 6 milioni di euro al Crotone per l'acquisto del suo cartellino, mentre all'attaccante andare per quattro stagioni un ingaggio di circa 1 milione di euro, con un bonus concesso alla firma del nuovo legame.

Per Nwankwo Simy il contratto con gli squali risulta in scadenza il 30 giugno 2022, da qui la necessità del Crotone di cedere il bomber per non vanificare una grande plusvalenza economica.

Crotone, diverse operazioni in entrata

Per due calciatori pronti a salutare la squadra altri potrebbero giungere in rossoblù nelle prossime ore. Tra i pali sembrerebbe ormai fatta per l'arrivo in prestito dal Napoli di Nikita Contini.

A centrocampo sarebbe stato ormai raggiunto l'accordo con il Sassuolo per Marco Sala, con il calciatore che però dovrà prima rinnovare il suo contratto con i neroverdi per avere il via libera al trasferimento.

In difesa, in caso di cessione di Luca Marrone con destinazione Monza, il Crotone avrebbe individuato in Gaston Silva un profilo ideale.