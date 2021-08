La Juventus nell'ultima amichevole contro l'Atalanta ha messo in evidenza un settore avanzato di notevole quantità. Allegri ha schierato dall'inizio Federico Chiesa sulla fascia destra, Dybala punta centrale e Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra. Nel secondo tempo sono entrati Kulusevski e Morata, proprio i due hanno costruito e rifinito l'azione del 3 a 1 definitivo, assist dello svedese e gol della punta spagnola. Il classe 2000 Kulusevski in questa stagione è atteso dal definitivo salto di qualità. In questi giorni però si parla di un possibile interesse del Barcellona per il centrocampista offensivo svedese, alla ricerca di un giocatore abile a sostenere le punte.

La società catalana però non vive un momento semplice dal punto di vista economico, per questo sarebbe pronta ad offrire in cambio il cartellino di un giocatore che da tempo è seguito dalla Juventus. Si tratta del francese Dembélé, che sarebbe un giocatore ideale nel tridente offensivo. Il classe 1997 può giocare sulle fasce offensive, in particolar modo su quella destra. Di certo nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. Inoltre attualmente non sarebbe uno scambio conveniente dal punto di vista economico, in quanto Dembélé è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2022.

Possibile scambio di mercato Kulusevski-Dembélé con il Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona sarebbe interessato a Dejan Kulusevski e potrebbe offrire in cambio il cartellino di Dembélé.

Una trattativa di mercato che la società catalana vorrebbe definire non solo perché apprezza le qualità tecniche dello svedese, ma anche perché vorrebbe evitare di perdere a parametro zero il francese essendo in scadenza a giugno 2022. Attualmente infatti non ci sarebbero i presupposti per una nuova intesa contrattuale fra la società catalana e il centrocampista francese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tale indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. Kulusevski infatti piace molto a Massimiliano Allegri che vorrebbe valorizzarlo nel tridente offensivo bianconero. Lo svedese è considerato un'alternativa importante per il settore avanzato. Il tecnico Massimiliano Allegri in una recente intervista ha confermato il fatto che possa crescere ancora molto migliorando soprattutto nella fase realizzativa.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus intanto prosegue il suo lavoro sul mercato. Nei prossimi giorni potrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli: al nazionale italiano dovrebbe aggiungersi il brasiliano Kaio Jorge. Intanto la società bianconera dovrebbe effettuare anche alcune cessioni in prestito. Ci sono diversi giovani infatti che potrebbero partire per raccogliere più minutaggio. Fra questi Radu Dragusin, che potrebbe infatti trasferirsi in prestito al Cagliari.