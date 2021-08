Il mancato rinnovo del contratto di Lionel Messi con il Barcellona ha dato - com'era prevedibile - uno scossone al Calciomercato. Ovviamente sono pochi i club che economicamente possono permettersi il fuoriclasse argentino, e se in un primo momento si parlava quasi esclusivamente di una sfida tra Paris Saint-Germain (in pole position) e Manchester City, ora starebbe spuntando anche il Chelsea.

I Blues stanno provando a mettere a segno un grande colpo in attacco e, non a caso, hanno provato innanzitutto ad acquistare il norvegese Håland dal Borussia Dortmund.

La società tedesca però ha chiuso le porte alla squadra di Londra, che quindi ha posizionato i suoi radar su Milano, mettendo nel mirino Romelu Lukaku. La situazione finanziaria dell'Inter avrebbe fatto vacillare i nerazzurri e l'operazione pare si possa definire sulla base di 120 milioni di euro più una contropartita tecnica per arrivare al totale di 130 milioni richiesti dal club milanese.

L'affare Lukaku, però, potrebbe subire una frenata proprio "per colpa" di Messi. Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich, dopo aver appreso della rottura tra l'asso argentino e il Barcellona, avrebbe drizzato le antenne e si sarebbe fiondato sul neo vincitore della Copa America. Per questo motivo avrebbe chiesto un incontro con gli intermediari inglesi della "Pulce" per capire quale sarebbe l'esborso economico per portare il numero 10 di Rosario a Stamford Bridge, battendo così al fulmicotone la concorrenza di Psg e Manchester City.

Chelsea: priorità a Messi, poi Lukaku

Secondo la stampa spagnola, al momento non si può dare ancora per certo l'addio di Messi al Barcellona. Sembra, infatti, che le parti proveranno a parlarsi nuovamente per trovare uno spiraglio per proseguire ancora insieme ma, come sottolineato dal presidente blaugrana Laporta in conferenza stampa, è meglio non diffondere delle "false speranze".

Dunque, il Barça cercherà di trattenere il suo capitano, ma attualmente il divorzio sembra più vicino della conferma.

Alle spalle del Barcellona si starebbero già muovendo i ricchi top club europei. Il Paris Saint-Germain sarebbe davanti a tutti e non dovrebbe temere tanto la concorrenza del Manchester City, quanto quella del Chelsea.

I Citizens, infatti, hanno da poco ufficializzato l'acquisto dell'attaccante inglese Jack Grealish per 100 milioni di euro, dunque sembra improbabile che possano permettersi un'altra operazione onerosa come quella legata a Messi. Il Chelsea, invece, avrebbe la disponibilità finanziaria per andare all'assalto del sei volte Pallone d'Oro.

Il patron della compagine londinese Abramovich, nelle prossime ore, dovrebbe ascoltare l'entourage del campione argentino per comprendere quanti margini di manovra ci sarebbero per imbastire una trattativa e soprattutto per battere la temibile concorrenza del Paris Saint-Germain. E Lukaku?

Il Chelsea starebbe continuando a portare avanti i discorsi con l'Inter per acquisire le prestazioni dell'attaccante belga.

Questi, però, verrebbe in secondo piano rispetto a Messi. In sintesi, se Abramovich dovesse rendersi conto che ci sarebbero i presupposti per fare del fuoriclasse sudamericano il nuovo idolo di Stamford Bridge, allora punterebbe tutto su di lui. Viceversa, avendo ormai gettato basi solide con l'Inter, chiuderebbe l'operazione Lukaku.