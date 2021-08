La Juventus di Massimiliano Allegri continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per una rosa che nella prossima stagione dovrà lottare su tre fronti più la Supercoppa italiana.

La squadra, in attesa di novità dal Calciomercato, continua ad allenarsi in vista dell'esordio in Serie A contro l'Udinese il 22 agosto 2021 alle ore 18:30. I dirigenti bianconeri starebbero valutando i profili di Milenkovic per la difesa e di Pjanic per il centrocampo.

La Juventus pensa a Milenkovic per il post-Demiral

La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale che possa prendere il posto di Demiral che si è trasferito a Bergamo, all'Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini.

Il principale obiettivo di mercato sarebbe il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore classe 1997 è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e sembra intenzionato a non rinnovare con la società di Commisso. Per questo motivo, i viola potrebbero cedere in questa sessione estiva del calciomercato il serbo per evitare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo. La valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e su Milenkovic, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche l'interesse di alcuni club inglesi come il West Ham e il Tottenham.

I bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa anche Daniele Rugani, proponendo così uno scambio, ma questa pare sia una formula difficile da concretizzare.

Invece sembra più probabile che si possa ragionare su un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

La Juventus cerca un centrocampista: Allegri vorrebbe Pjanic del Barcellona

Oltre al reparto difensivo, Massimiliano Allegri starebbe spingendo per avere anche un altro centrocampista da schierare in campo sin dalla prima partita di campionato.

Quest'esigenza sarebbe emersa soprattutto in queste ultime ore, in seguito all'infortunio di Rabiot che dovrà restare lontano dai campi di gioco almeno per tre settimane. Il nome caldo, a tal proposito, sarebbe quello di Miralem Pjanic che vorrebbe ritornare in Italia alla Juventus.

La società bianconera starebbe continuando ad avere contatti con l'agente del giocatore, Ramadani.

La volontà di entrambe le parti sarebbe quella di concludere la trattativa al più presto, con il centrocampista bosniaco che sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare a Torino.

La Juventus avrebbe proposto al Barcellona un prestito con diritto di riscatto. L'alternativa potrebbe essere quella della rescissione del contratto che permetterebbe a Pjanic di passare alla squadra bianconera.

Le due società starebbero lavorando per raggiungere l'intesa e, in questo senso, potrebbe essere importante l'incontro che si dovrebbe tenere domenica 8 agosto, in occasione del Trofeo Gamper che vedrà opposte sul campo proprio il Barcellona e la Juventus.