L'Inter sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico. I problemi societari e l'emergenza coronavirus hanno evidentemente appesantito il bilancio societario. Per questo dopo Hakimi potrebbe cedere anche Lukaku. La punta belga sarebbe vicina al trasferimento al Chelsea, con gli inglesi che potrebbero offrire circa 120 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però l'Inter potrebbe effettuare un'altra cessione pesante. Si parla infatti di un possibile trasferimento di De Vrij, che ha molto mercato.

Sul difensore olandese ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi, su tutte Leicester, Tottenham e Chelsea. La stampa spagnola però di recente ha svelato un presunto retroscena di mercato riguardante una possibile offerta anche della Juventus per De Vrij, I bianconeri avrebbero offerto circa 40 milioni di euro per il cartellino del difensore. L'Inter però avrebbe rifiutato perché preferirebbe cedere il giocatore all'estero e non ad una rivale sportiva.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter avrebbe rifiutato circa 40 milioni di euro dalla Juventus per il cartellino di De Vrij. La società nerazzurra starebbe valutando la partenza del difensore ma non ad una squadra 'rivale' come quella bianconera.

Per questo è probabile che De Vrij possa trasferirsi in Inghilterra se dovesse lasciare l'Inter. L'olandese interesserebbe al Leicester, alla ricerca del sostituto dell'infortunato Fofana, al Tottenham e al Chelsea. Proprio i vincitori dell'ultima edizione della Champions League potrebbero acquistare ben due giocatori all'Inter, Lukaku e De Vrij.

Il mercato dell'Inter

L'Inter con le eventuali cessioni di Lukaku e De Vrij avrebbe quindi possibilità di utilizzare un tesoretto importante per gli acquisti. Si parla ad esempio del possibile arrivo di due rinforzi per il settore avanzato, interesserebbero Dzeko, Correa e Kean. Dovrebbero inoltre arrivare un centrocampista di fascia ed una mezzala d'inserimento.

Piacciono Dumfries del Psv Eindhoven e Nandez del Cagliari.

Il mercato della Juventus

La Juventus invece dovrebbe acquistare un difensore centrale dopo la partenza di Demiral. Potrebbe essere German Pezzella il rinforzo ideale, essendo in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbero arrivare Miralem Pjanic in prestito dal Barcellona e Manuel Locatelli. E' atteso nei prossimi giorni l'incontro fra Sassuolo e Juventus per definire l'eventuale trasferimento del nazionale italiano alla società bianconera.