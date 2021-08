L'Inter è alla ricerca di rinforzi in attacco, soprattutto dopo l'addio di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro. I nerazzurri hanno preso Edin Dzeko, anche se manca l'ufficialità, con il bosniaco che arriverà a parametro zero con un bonus di 2 milioni di euro che sarà corrisposto alla Roma in caso di piazzamento in Champions League. Ma non è finita qui, visto che il club meneghino sarebbe alla ricerca di un altro innesto per il reparto avanzato, come testimoniano i sondaggi per Zapata e Correa. Nelle ultime ore, però, sarebbe spuntata una nuova pista, che porta a Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid.

Jovic vorrebbe l'Inter

Uno dei nomi che potrebbe infiammare questi ultimi giorni di Calciomercato è Luka Jovic. L'attaccante serbo è tornato al Real Madrid dopo i sei mesi in prestito all'Eintracht Francoforte ma non sembrerebbe rientrare nei piani del tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti. Per questo motivo il suo entourage ha cominciato a guardarsi intorno per cercare delle alternative valide. Come riportato da FcInternews, però, il classe 1997 avrebbe espresso il proprio desiderio di trasferirsi a Milano, all'ombra del Duomo, ponendo la squadra nerazzurra in cima alle proprie preferenze.

Una soluzione che sembrerebbe essere l'ideale anche per la compagna dello stesso Jovic, Sofija Milosevic, affermata modella di livello internazionale, la quale sarebbe al settimo cielo qualora dovesse vivere a Milano.

Fattore da non sottovalutare in questo momento, visto che il giocatore vorrebbe fare un'esperienza in un club di blasone, come l'Inter, per potersi rilanciare a livello internazionale. La società nerazzurra ci starebbe riflettendo e non è escluso che questa pista possa essere tenuta in caldo per gli ultimi giorni di mercato, a prescindere dall'esito delle trattative per Correa e Zapata.

L'ultima annata di Jovic è stata negativa, anche all'Eintracht, avendo messo a segno soltanto quattro gol in diciotto partite di Bundesliga, mentre con la maglia del Real Madrid non ha timbrato il cartellino nelle quattro presenze raccolte.

Le possibili cifre

I rapporti tra Inter e Real Madrid sono ottimi come testimonia il trasferimento di Achraf Hakimi di un anno fa.

Per questo motivo le due società avrebbero già avuto qualche contatto per discutere del futuro di Luka Jovic. I Blancos vorrebbero liberarsi del centravanti serbo a titolo definitivo, ma sembra difficile che qualche club assecondi le loro richieste economiche, superiori ai 35 milioni di euro per non realizzare una minusvalenza, avendolo acquistato dall'Eintracht Francoforte due anni fa per 63 milioni di euro. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni con la formula del prestito, magari biennale, con diritto di riscatto per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.