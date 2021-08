A poco più di dieci giorni dalla fine del Calciomercato estivo, uno degli argomenti più chiacchierati rimane l'eventuale permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nelle ultime settimane, le indiscrezioni di mercato riguardanti il portoghese sono state diverse. Si è parlato di un suo possibile trasferimento al Manchester United, al Paris Saint Germain, di un ritorno allo Sporting Lisbona o al Real Madrid. In un recente post, Cristiano Ronaldo ha scartato la possibilità di aver ricevuto offerte. Non ha confermato che rimarrà alla Juventus ma attualmente di proposte concrete non sono arrivate.

Pesa evidentemente il contratto da circa 30 milioni di euro a stagione sottoscritto con la società bianconera. Probabile, quindi, che il portoghese rispetti l'intesa contrattuale ma difficilmente gli sarà prolungata oltre il 2022. Come scrive la stampa spagnola, infatti, il portoghese dovrebbe lasciare la Juventus la prossima stagione. Non è un caso si parli del possibile arrivo di Haaland, anche se sul centravanti norvegese ci sarebbero diverse società interessate.

Cristiano Ronaldo non dovrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, Cristiano Ronaldo non sarà confermato la prossima stagione. Probabilmente non gli sarà prolungato il contratto in scadenza a giugno 2022.

La Juventus, infatti, sarebbe pronta ad investire su un giovane di qualità per il settore avanzato, continuando la strategia di mercato avviata dal 2019 a questa parte. Acquistare i migliori giovani e valorizzarli nella società bianconera. Basti pensare ai vari De Ligt, Kulusevski, Chiesa e ai recenti investimenti effettuati su Kaio Jorge e Locatelli.

Per quanto riguarda il portoghese, potrebbe rimanere ancora un anno in Europa anche perché l'obiettivo è quello di essere protagonista con il Portogallo al mondiale in Qatar previsto a giugno 2022. Non è da scartare la possibilità si trasferisca al Paris Saint Germain a parametro zero, soprattutto se Mbappé dovesse lasciare la società francese.

Si parla, infatti, di un interesse concreto del Real Madrid per il giovane attaccante.

Il mercato della Juventus

La Juventus, quindi, potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo con Erling Haaland. Il norvegese, infatti, ha una clausola rescissoria presente nel suo contratto, una clausola che si attiverà a giugno 2022 e che gli permetterà di lasciare la società tedesca per 75 milioni di euro. Probabile, però, che il prezzo possa lievitare in quanto ci sono diverse società interessate al giocatore. Si va dal Bayern Monaco al Barcellona, fino ad arrivare alla Juventus. E a proposito della società catalana, è in scadenza di contratto a giugno 2022 la punta Ansu Fati. Lo spagnolo interesserebbe ai bianconeri, che potrebbero quindi ingaggiarlo a parametro zero.