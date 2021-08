La Juventus inizierà la stagione 2021-2022 domenica 22 agosto con la prima giornata di campionato. Alla Dacia Arena, i bianconeri sfideranno l'Udinese alle ore 18:30. Saranno convocati probabilmente anche i due nuovi acquisti Kaio Jorge e Manuel Locatelli, ufficializzati negli ultimi giorni. Potrebbe già giocare il centrocampista, considerando che Allegri non avrà a disposizione Arthur Melo, Rabiot e McKennie. A fine mese la società bianconera dovrà presentare alla Uefa anche la lista dei giocatori che disputeranno la Champions League. La lista A può comprendere al massimo 25 giocatori, 8 dei quali devono essere cresciuti nella società bianconera o eventualmente nel campionato italiano.

Senza di questi la lista si riduce. C'è poi la lista B, di cui fanno parte i giocatori under 22 con almeno due anni consecutivi nel settore giovanile della Juventus. Attualmente ne farebbero parte il difensore Radu Dragusin e il centrocampista Nicolò Fagioli. Farà parte della lista A il nuovo acquisto Manuel Locatelli, così come Aaron Ramsey, qualora il gallese dovesse rimanere in bianconero. A rischiare l'esclusione sono il terzino Luca Pellegrini, il centrocampista Arthur Melo e la punta Kaio Jorge.

Pellegrini, Arthur Melo e Kaio Jorge possibili esclusi dalla lista Champions League

La Juventus dovrà presentare a fine mercato la lista dei giocatori che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League.

Attualmente, i giocatori che potrebbero essere esclusi dalla massima competizione europea sono Pellegrini, Arthur Melo e Kaio Jorge. Al terzino potrebbe essergli preferito Mattia De Sciglio, in quanto l'ex Milan ha dimostrato molta duttilità nella sua carriera. Può giocare infatti su entrambi le fasce difensive. Il centrocampista brasiliano, invece, attualmente sta recuperando dopo l'intervento per una calcificazione ossea e dovrebbe rientrare per novembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rischierebbe di saltare gran parte delle partite del girone Champions League. Per questo non dovrebbe far parte della lista. Difficile anche l'iscrizione di Kaio Jorge, considerando l'abbondanza nel settore avanzato per i bianconeri. Se la Juventus si qualificherà per gli ottavi di finale di Champions League, potrebbe eventualmente reintegrare nella lista i giocatori esclusi per la prima parte della massima competizione europea.

Il mercato della Juventus

La Juventus, però, potrebbe effettuare altri acquisti in questi ultimi giorni di Calciomercato. Se dovesse arrivare un'offerta per Ramsey, la società bianconera potrebbe lasciarlo partire, facendo spazio al possibile l'acquisto di Miralem Pjanic, che il Barcellona lascerebbe partire anche in prestito. In tal caso, il bosniaco sarebbe probabilmente inserito nella lista Champions League.