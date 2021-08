Il mese di agosto potrebbe regalare trattative importanti per la Juventus. Già questa settimana potrebbe essere ufficializzato l'acquisto di Kaio Jorge. La società bianconera avrebbe raggiunto un'intesa con il Santos sulla base di 1,5 milioni di euro, più altrettanti di bonus in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dunque, il brasiliano dovrebbe essere la quarta punta della Juventus. Si attendono novità anche su Manuel Locatelli, con il vice-presidente Nedved che ha dichiarato di aver presentato un'offerta al Sassuolo che non sarà aumentata.

Sarà però importante anche alleggerire la rosa. Ci sono infatti diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Fra questi Merih Demiral, che ha mercato in Germania e in Italia. Piace al Borussia Dortmund mentre nel campionato italiano ci sarebbe l'Atalanta interessata al giocatore. L'arrivo di Lovato a Bergamo potrebbe però cambiare le cose, a rivelarlo è il giornalista sportivo Sandro Sabatini.

Demiral potrebbe interessare alla Lazio

"L'Atalanta ha chiuso per Lovato e sta per salutare Romero. L'argentino è molto vicino al Tottenham e al club di Percassi piace anche Luiz Felipe, in scadenza nel 2023. Chi potrebbe interessare alla Lazio è Merih Demiral. Il turco sembrava vicino all'Atalanta ma gli scenari potrebbero cambiare".

Queste le dichiarazioni di Sandro Sabatini in riferimento al mercato dell'Atalanta e al possibile trasferimento di Demiral alla Lazio. Il difensore della Juventus piacerebbe molto al tecnico Maurizio Sarri, che lo ha già allenato nella stagione 2019-2020 quando era allenatore della squadra bianconera. Di certo la Juventus lo valuta molto, infatti si parla di un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro anche se la società bianconera potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno.

Il mercato della Juventus

Il difensore Merih Demiral non è il solo che potrebbe lasciare la Juventus durante il Calciomercato estivo. Anche Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Il nazionale italiano dovrebbe partire soprattutto in caso di mancato rinnovo di contratto essendo in scadenza a giugno 2022.

Il gallese invece ha mercato in Inghilterra. Le parole di Allegri nel post partita di Monza-Juventus farebbero presagire una clamorosa permanenza del centrocampista a Torino nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Secondo il tecnico toscano, il gallese può ricoprire quel ruolo perché bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso il settore avanzato.