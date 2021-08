Ricomincia la Serie A 2021-22. Ad aprire il nuovo campionato, alle ore 18:30 di questo sabato 21 agosto - sarà la sfida tra i campioni d'Italia dell'Inter e il Genoa, allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro a Milano.

Allo stesso orario sempre questo sabato si gioca anche la partita Verona-Sassuolo.

Come si presenta l'Inter alla prima partita di campionato

La squadra nerazzurra è pronta a difendere il titolo conquistato nell'ultima stagione, anche molte cose da allora sono cambiate.

L'Inter ha cambiato innanzitutto guida tecnica, con Antonio Conte che ha lasciato il posto a Simone Inzaghi.

Diversi giocatori hanno poi salutato Milano come ad esempio Hakimi, che si è trasferito al Paris Saint-Germain e Romelu Lukaku, passato al Chelsea.

L'innesto più prestigioso è stato invece Hakan Calhanoglu. Il turco ex Milan dovrà di fatto sostituire il danese Christian Eriksen che è ancora alle prese con i postumi dell'infarto subito nel corso della partita tra Danimarca e Finlandia agli Europei.

Negli ultimi giorni intanto l'Inter ha acquistato pure Edin Dzeko dalla Roma e l'esterno della nazionale olandese Denzel Dumfries. I nerazzurri sono comunque alla ricerca di un altro attaccante, che potrebbe arrivare entro la fine del calciomercato.

Come si presenta il Genoa alla prima partita di campionato

La società del Grifone ha già esordito in questa stagione, precisamente in Coppa Italia contro il Perugia nella gara del 13 agosto giocata a Marassi. In quell'occasione la squadra ligure è riuscita, in rimonta, a vincere per 3-2 e a ottenere il passaggio del turno.

Il Genoa ha realizzato alcuni acquisti in questo mercato estivo, come il difensore Vanhousden e il centrocampista Hernani, che scenderanno molto probabilmente in campo come titolari già nella partita contro l'Inter.

Rispetto alla passata stagione la squadra ha perso giocatori come Perin, Zappacosta e Shomurodov, mentre avrà ancora a disposizione il macedone Goran Pandev.

Dopo aver raggiunto la salvezza nello scorso anno, l'obiettivo per questa stagione è quello di concludere il campionato nella parte sinistra della classifica, cosa che non avviene ormai da diversi anni.

Probabili formazioni Inter-Genoa

Di seguito le probabili formazioni della partita:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Ekuban, Pandev (Kallon). Allenatore: Ballardini